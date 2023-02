Tiene 24 años y dos sueños: esquilar en España y sumar mujeres al oficio

Milagros Rodríguez tiene 24 años, se siente orgullosa de la profesión que eligió –ser esquiladora– y señaló a El Observador dos sueños por cumplir: seguir los pasos de su padre y viajar para esquilar en España y contagiar a otras mujeres rurales que en zonas donde faltan oportunidades de trabajo pueden encontrar en la esquila una tarea sacrificada, pero agradable y que les de un buen ingreso.

Milagros, como se detallará más adelante en esta nota, fue una de las personas que demostró cómo se ejecuta este tradicional oficio campero el domingo pasado, cuando se realizó el Primer Encuentro Nacional de Esquiladores, en Rodó, Soriano.

“Participar en ese encuentro fue una alegría, me gustó mucho, estar ahí como mujer, como esquiladora y entre tanta gente tan importante en la esquila fue un honor”, expresó.

Añadió que “es muy bueno que se haga esto, un reconocimiento a los esquiladores, un trabajo tan necesario, pero tan poco reconocido”, expresó.

Milagros vive en el paraje Ceballos, en la zona de la ruta 26, en Paysandú. Fue criada en el medio rural y aprendió el oficio de su padre, quien ejerció incluso como instructor del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL).

A veces cumple con sus labores de esquila sola y a veces acompañada, trabajando para su padre (José Antonio, quien tiene su empresa de esquila), con su compañero (Sergio Leyes) y/o con su hermano (José Luis).

Y cuando no está la zafra de esquila, como buena trabajadora del campo, hace de todo un poco, como arreglar los alambrados, ayudar a su compañero en la doma de caballos o a su madre en el comercio que ella tiene; “hago lo que cuadre”, afirmó.

Con eso como marco, reflexionó: “Está mal cuando escucho que un hombre dice que la mujer ayuda en esto o ayuda en aquello… la mujer no ayuda, la mujer trabaja a la par del hombre, me gusta recalcar eso. Capaz nos puede costar un poco más, pero trabajamos a la par”.

En su momento, contó, estudiaba en una escuela agraria, pero tomó la decisión de priorizar el trabajo y dedicarse a esquilar. Además de lo que aprendió con su padre, que fue mucho, para perfeccionarse en distintos sistemas de esquila participó en cursos de capacitación, sobre esquila y acondicionamiento de lanas, brindados por el SUL.

Un mojón clave fue cuando en medio de la pandemia por covid 19, en noviembre de 2021, Milagros fue campeona en una competencia virtual de la Cooperativa El Fogón, en Sarandí del Yí. Se presentó con un video haciendo varias esquilas, no solo Tally-Hi. El premio fue un motor, tijeras y otras cosas que le sirvieron para ir teniendo herramientas propias y hacer trabajos por su cuenta, usando su vehículo, además trabajar sobre todo con la empresa de su padre.

Viajar a esquilar en España

Como se adelantó, el padre de Milagros fue uno de los tantos esquiladores uruguayos que en su momento aprovechó para esquilar en la zafra en España, algo muy valorado por los esquiladores uruguayos –que son muy solicitados por la calidad de su trabajo–, que en pocas semanas pueden obtener un muy buen ingreso. Tener esa experiencia es uno de los sueños que esta joven tiene. “Me gustaría tener esa oportunidad el año que viene”, afirmó.

Otro, es contagiar “a otras mujeres”. Explicó que “lo que busco es incentivar a más mujeres y demostrar que nosotras también podemos realizar el mismo trabajo que el hombre”, comentó.

Eso es fundamental, sobre todo en poblaciones chicas en áreas rurales, donde hay pocas oportunidades para capacitarse y trabajar, donde lo que suele suceder es que las mujeres terminen la escuela y queden trabajando en alguna estancia o en sus casas, en lo que pueden y no en lo que quieren.

"A mi, por ejemplo, me gustó siempre tener la oportunidad de trabajar en el campo, con los animales, tener ese tipo de changas, no lo habitual de que te den trabajo para limpiar o cocinar, o que si traen un curso sea de peluquería", dijo.

Milagros entiende que en general lo que pasa en el campo es que las mujeres como que solo pueden ser compañeras de su pareja, madres, atender las cosas de la casa, por lo tanto “que se sepa que ser esquiladora es una alternativa es algo que me gusta hacer”.

“Le agradezco siempre la oportunidad a mi padre, por lo que me enseñó, me alentó. Ahora que puedo trato de participar en demostraciones de esquila, de ir a campeonatos, me tocó estar en varios departamentos, pude ir a Quaraí en Brasil, quiero aprovechar todo eso para hablar con las mujeres y contarles lo que hago y decirles que ellas pueden también si quieren”, dijo.

Milagros tiene su propia majada con unas 10 a 15 ovejas, le encanta todo lo campero, las domas por ejemplo y está convencida de que así como ya alcanzó algunas metas, como tener su oficio, ser esquiladora, logrará que sus nuevos sueños se transformen en realidad.

30 a 40 ovinos cada dos horas

Los esquiladores, sobre todo los experientes, llevan la cuenta de cuántos ovinos llegaron a esquilar en un día. Incluso hay datos de algunos récords (ver más adelante). Milagros llegó a esquilar 130 ovejas en un solo día. Ella trabaja, explicó, ocho horas divididas en cuatro tramos de dos horas cada uno, con un espacio entre tramo y tramo para descansar. Arranca a las seis de la mañana y termina sobre las seis de la tarde. Aclaró que si son corderos, se pueden esquilar, dependiendo del tamaño, hasta 40 en un tramo de dos horas. Si son ovejas, se esquilan 30 a 32 en dos horas, pero todo influye, el tamaño del animal por ejemplo, la raza y por lo tanto el vellón también.

Helder Cantos, Milagros Rodríguez, Waldemar Urchipía y Alexis Baldassari.

Primer encuentro de esquiladores

Waldemar Urchipía, presidente de la comisión organizadora del Primer Encuentro de Esquiladores, explicó a El Observador que esta fiesta se desarrolló el domingo 12, estrenando el Día Nacional del Esquilador, declarado por ley en diciembre de 2022 con el mandato de ser conmemorado siempre durante el segundo domingo de febrero.

La iniciativa parlamentaria que derivo en la aprobación de la fecha conmemorativa estuvo a cargo de la diputada nacionalista Virginia Fros, de Rivera.

La actividad se desarrolló en las instalaciones del Club Deportivo y Social Rodó, donde se estima que pese al intenso calor hubo en algunos momentos hasta 1.000 asistentes.

Participaron varias autoridades, entre ellas el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi; el presidente del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), Miguel Sanguinetti; el gerente general del SUL, Romeo Volonté; y el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Ignacio Buffa.

👉 En el marco del Primer Encuentro de esquiladores realizado en José Enrique Rodó, departamento de Soriano, se realizó la conmemoración del Día Nacional del Esquilador, reconocimiento que se realizará a partir de 2023 los segundos domingos de febrero de cada año. 🗓️ 🐏 🇺🇾 pic.twitter.com/Bgpf1BDMtd — SUL (@SUL_uy) February 13, 2023

Entre otros emprendimientos, como espectáculos artísticos y oferta de gastronomía criolla, destacó la esquila de 10 ovejas.

La lana cosechada la iba hilando una dama, que además con una rueca antigua tejió algunas prendas, todo con un objetivo demostrativo sobre el valor de todas esas labores tradicionales en la ruralidad.

1/2 Feliz día del esquilador. Reconocimiento a la diputada Virginia Fros quien impulso la idea de institucionalizar este día el 2do domingo de Febrero.

Noble tarea que hace al desarrollo de Uruguay, ademas todos los años más de 400 esquiadores salen al mundo con su talento. https://t.co/2RUqrMBUwl — juan ignacio buffa (@ignacio_buffa) February 12, 2023

De la esquila participaron un conjunto de personas, varias de las cuales fueron homenajeadas y recibieron como premio una pieza artesanal con la imagen de una tijera de esquila.

Además de Milagros (ver a continuación en el video), el propio Waldemar esquiló, en representación del equipo organizador de la actividad.

La esquila ha de ser el unico trabajo que la tecnología no ha podido ayudar al esquilador. Por ejemplo para alambrar existen mechas para hacer el pozo. Pero para esquilar solo necesitas buena cintura y saber esquilar pic.twitter.com/5663ap2mfV — Fernando Otheguy (@fernandotheguy) February 13, 2023

Los homenajes especiales fueron los siguientes:

A los esquiladores artiguenses (de Baltasar Brum) Helder Canto (en 2020 logró un récord en España al esquilar 510 ovejas en un día) y Alexis Baldassari (marcó su récord en 2021 con 758 ovinos en un día, también en España). Ambos viajarán este año al Mundial de Esquila, en Escocia.

A Aldo Urchipía, Campeón Nacional de Esquila en el Prado, esquilador de Rodó, Soriano.

A Ernesto Udaquiola, Campeón Regional de Esquila por la zona sur del país, esquilador de Egaña, Soriano.

A Luis Ojeda, de Egaña, Soriano, por ser el único esquilador de la zona que participó en un Campeonato del Mundo, en Portugal.

A Artigas Barreto, de Egaña, Soriano, por su trayectoria como esquilador.

“Todo esto que salió tan bien, que para tanta gente es tan importante, tiene como único objetivo valorizar el trabajo del esquilador, reconocer lo mucho que aporte y todo es consecuencia del trabajo de un equipo de personas, donde soy uno más”, destacó Waldemar.

Ahora toda esta gente tiene un nuevo desafío: ayudar a que los esquiladores Canto y Baldassari logren el apoyo necesario para viajar al Mundial de Esquila, en Escocia.