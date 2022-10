Se mueve el mercado de TV en Uruguay: tras cortar vínculo con Ibope, el 4 y el 12 firmaron con una nueva medidora de rating

Desde hace algún tiempo se puede decir que en Uruguay las mediciones de audiencia de la televisión están "rengas".

Hasta hace no mucho, la empresa que se encargaba del rating de los canales de aire privados en el país era la internacional Kantar Ibope, presente en buena parte de Latinoamérica, y que elaboraba rankings y listas de lo más visto día a día. Sin embargo, esa realidad empezó a cambiar a fines de 2021 cuando, entre otras cosas, las estrategias de medición o la representatividad de la muestra utilizada para elaborar los ratings fueron criticadas varias veces por parte de algunos de sus clientes en Uruguay.

Eso desembocó en que Canal 4 y Canal 12 cortaron su vínculo con ella y dejaron de figurar en sus reportes diarios y semanales. Actualmente, Ibope mide únicamente a Canal 10, Canal 5 y TV Ciudad.

Este viernes se anunció, de todos modos, que un nuevo jugador entró al mercado y firmó con los canales 4 y 12.

Se trata de Exacta Digital Media Research, una empresa que nació de la misma empresa que luego se convirtió en Kantar Ibope, llamada Micrológica, y que según un comunicado difundido este viernes, empezará a medir las audiencias en Uruguay para esos canales.

Exacta tiene planeado empezar sus operaciones en el país en enero de 2023, y asegura que implementará un sistema de People Meter Digital basado en audio que sería más fiel y sensible al contenido que el que actualmente se emplea. El comunicado divulgado establece que además de medir la televisión "convencional", también atenderá el streaming, las plataformas Over-the-top (OTT), el Video On Demand (VOD) y el Time Shifted Viewing (TSV).

La empresa asegura que el rango de alcance de las mediciones incluirá a 1.800.000 personas distribuidas en Montevideo y el Área Metropolitana, que será el sitio donde se instalarán los dispositivos People Meter.

El vínculo frágil entre los canales e Ibope

El primero abandonar a Ibope fue Teledoce, en setiembre de 2021.

En aquel momento, Eugenio Restano, gerente de programación del canal, dijo a El Observador que si bien la muestra mínima de hogares de las mediciones de esa empresa era de 320, lo normal es que reporten 270, y habló de otras inconsistencias en los resultados diarios y semanales.

"Hay un porcentaje que no está reportando información y los márgenes de error son mayores. La muestra no es representativa de la sociedad. Es la misma muestra de hace diez o doce años atrás. Ha pasado mucho tiempo y la sociedad ha cambiado. Creemos que la muestra está distorsionada y no se ajusta a la realidad", había dicho Restano.

En mayo de 2022 quien siguió ese camino fue Canal 4.

Según supo El Observador en base a fuentes del canal consultadas en esa fecha, la decisión se tomó luego de un largo proceso de análisis y de un diálogo con la medidora, que concluyó en la definición no renovar el contrato tras su conclusión. La decisión respondió también a la necesidad de tener sistemas de medición "más precisos y abarcativos" que considerara los cambios que se han producido en los últimos años en la forma de consumo de la televisión.

Desde Canal 4 se había dicho que se estaban utilizando mediciones de audiencia propias en su lugar, y que seguirían por ese camino de ahora en más. Sin embargo, el vínculo con Exacta cambió la jugada.