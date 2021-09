Las razones por las que Canal 12 cortó su vínculo con Ibope y ya no aparece en el reporte diario de audiencias

La medición de audiencias en la televisión nacional está experimentando cambios. Canal 12, uno de los principales canales de aire privados, dio por finalizado hace varios meses el vínculo que mantenía con la consultora Kantar Ibope, que se dedica a medir el rating de las pantallas uruguayas desde hace décadas.

Si bien esta desvinculación se dio hace tiempo, Ibope seguía incluyendo los contenidos de Canal 12 en el reporte de los programas más vistos de cada día. Pero eso se interrumpió este miércoles, cuando la empresa medidora dejó de considerar a los programas de esa señal en el Top 5 diario que publica en sus redes y en su página web. La empresa informó que, de ahora en más, considerará únicamente la medición de sus canales "suscriptores": Canal 10, Canal 4, TV Ciudad y Canal 5, que fue añadido recientemente.

Consultado por El Observador, Eugenio Restano, gerente de Programación del canal, dijo que respetan la decisión de la empresa, pero consideran que corresponde que la información se publique de forma íntegra, sin dejar por fuera a ningún canal incluso si ya no existe un vínculo comercial de por medio.

"Estamos hablando de que es información pública, y me parece que no corresponde", expresó. Si bien señala que con el ranking de los cinco programas con mayor rating no pueden tomar decisiones en cuanto a los contenidos del canal, aseguró que "no está bien que se lance una información al mercado excluyendo los programas de un canal, aunque no sea suscriptor".

"La información no la podés negar. Es como que mañana se haga una encuesta política y a un partido no lo incluís. Acá, quien se ve más perjudicada es la opinión pública, y se afecta la información. Si lo hicieron para que nosotros no sepamos ni siquiera cuáles son los cinco más vistos, es una decisión de la empresa y la respetamos. Pero ¿qué razón tiene que se siga sacando el Top 5, cuando no es ni siquiera un Top 5 real?", sostuvo.

Según publicó Tv Show y confirmó El Observador, las ediciones del miércoles de Telemundo y Trato hecho rondaron los once puntos, pero el top cinco de lo más visto según Ibope fue integrado únicamente por Subrayado (14,22 puntos), Sonríe te estamos grabando (10,13), Subrayado edición especial (10, 08) Tierra amarga (9,58) y Tierra amarga TRD (8,16), todos programas emitidos por Canal 10.

El fin del vínculo

Restano contó que la empresa ha estado asociada a la consultora desde que desembarcó en Uruguay en el 2000, pero indicó que desde hace algunos años en el canal comenzaron a "constatar inexactitudes" por parte de Ibope.

Los planteos que a partir de ese momento trasladaron a la empresa giraron en torno a la metodología que utiliza actualmente para llevar a cabo las mediciones, así como del estado de la tecnología implementada y la muestra considerada para determinar las cifras.

En este sentido, Restano señaló que si bien la muestra mínima de hogares es de 320, lo normal es que reporten 270. "Hay un porcentaje que no está reportando información y los márgenes de error son mayores. (La muestra) no es representativa de la sociedad. Es la misma muestra de hace diez o doce años atrás. Ha pasado mucho tiempo y la sociedad ha cambiado. Creemos que la muestra está distorsionada y no se ajusta a la realidad", argumentó. En este sentido señaló que actualmente es necesario medir otro tipo de plataformas: "Mucha gente no ve televisión solo por la pantalla tradicional".

Desde el canal entienden que en otros mercados las mediciones son muchos más exigentes. Restano señala por ejemplo que en Argentina los índices y los niveles de calidad son auditados. "Eso le da garantías a los canales y a los anunciantes. Ibope en Uruguay no se audita", agregó.

"Eso, entre otras tantas cosas, fue lo que nos llevó a decir hasta acá llegamos. Cuando veamos que hay algún tipo de reacción a las peticiones reconsideraremos la posibilidad de volver, o quizás surja otra medidora", sostuvo el gerente de programación, quien señaló que ahora usan los servicios de la consultora Cifra para medir el rating minuto a minuto y hacer estudios de mercado, entre otras cosas.