Canal 4 cortó su vínculo con la consultora Ibope y no usará más sus mediciones de rating

Canal 4 decidió no renovar su contrato con la consultora Kantar Ibope Media, la empresa que se dedica a medir el rating de las pantallas uruguayas desde el año 2000, confirmó El Observador. El canal se suma así a Teledoce, que cortó su vínculo con la empresa internacional en 2021.

De esta forma, Ibope queda con Canal 10 como único canal abierto privado que contrata sus servicios, así como los canales públicos TV Ciudad y Canal 5, que contrataron las mediciones de la empresa en los últimos tiempos. A partir de la semana pasada, Ibope dejó de mostrar en sus rankings diarios de programas más vistos a los ciclos de Teledoce que se ubicaban en el top cinco, presentando su ubicación como "otro", y sin mostrar el promedio de rating de cada programa.

Los canales que rescindieron su vínculo con la consultora no estaban conformes con su metodología y los resultados de sus mediciones. En el caso de Canal 4, según supo El Observador en base a fuentes del canal, la decisión se tomó luego de un proceso de análisis y de un diálogo con Ibope, que concluyó en la definición del canal de no renovar su contrato con la consultora luego de su finalización.

Según supo El Observador, la decisión responde a la necesidad de tener sistemas de medición "más precisos y abarcativos" considerando los cambios que se han producido en los últimos años en la forma de consumo de la televisión.

Desde el canal explicaron que desde hace ya algunos meses están utilizando mediciones de audiencia propias, y que seguirán por ese camino de ahora en más.

Ibope sigue mostrando los datos de Canal 4 hasta el momento, incluyéndolo en su ranking de los programas más vistos del jueves 12 de mayo como uno de los clientes de su servicios.

[UY] TOP 5 de Uruguay del Jueves 12 de Mayo de 2022 #Ratings 🇺🇾 pic.twitter.com/vIGhzlZ0Fn — KantarIBOPEMedia AL (@K_IBOPEMediaAL) May 13, 2022

Al momento de confirmar el final de su vínculo con Ibope el año pasado, Eugenio Restano, gerente de programación de Teledoce, comentó a El Observador que si bien la muestra mínima de hogares de las mediciones de Ibope es de 320, lo normal es que reporten 270. "Hay un porcentaje que no está reportando información y los márgenes de error son mayores. La muestra no es representativa de la sociedad. Es la misma muestra de hace diez o doce años atrás. Ha pasado mucho tiempo y la sociedad ha cambiado. Creemos que la muestra está distorsionada y no se ajusta a la realidad", dijo en ese momento.

Ibope anunció en junio de 2021 que comenzaría a cambiar la metodología de sus mediciones, para incluir otro tipo de dispositivos y no solo la televisión tradicional, y medir datos fuera de Montevideo, hasta ahora la única plaza medida por la consultora.