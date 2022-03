Se sacó la timidez y se volvió crack: por qué Federico Valverde es el líder de la selección del futuro

Ajuste su cinturón. Si sufre de vértigo, contrólese. Si le dan mareos, respire hondo. Si se sorprende, aplauda. Si en España es hincha de Barcelona, bánquesela. Si es uruguayo, disfrútelo. Si tiene corazón, conmuévase. Es Federico Valverde el que juega. Líder futbolístico y protagonista. Uruguay, clasificado al Mundial de Catar 2022 tras derrotar 1-0 a Perú el jueves en el Centenario, comienza una nueva era. El testimonio pasa de las manos de Luis Suárez a Pajarito y la celeste se transporta a una nueva dimensión.

Con 23 años, el volante de Real Madrid se convirtió en la recta final de las Eliminatorias en el líder futbolístico del equipo. Con los históricos Diego Godín, Suárez y Edinson Cavani en cancha, con Giorgian De Arrascaeta como abanderado del juego y director de orquesta de mitad de cancha en adelante, Valverde terminó de asumir lo que sus cualidades le pedían: mayor protagonismo y mayor influencia en el juego, tanto en sus compañeros como en los rivales.

Valverde y Bentancur jugando de uñas y dientes

Su recta final de Eliminatorias fue fantástica y con su salto de calidad Uruguay encadenó tres triunfos consecutivos para clasificarse por cuarta vez consecutiva a un Mundial, repitiendo el hito alcanzando en Chile 1962, Inglaterra 1966, México 1970 y Alemania 1974.

La levantada de su nivel coincidió con el cambio de entrenador en Uruguay. Óscar Washington Tabárez fue quien lo hizo debutar con la celeste el 6 de setiembre de 2017 en Asunción contra Paraguay en la recta final de las Eliminatorias para Rusia 2018. Diego Alonso lo reubicó como volante exterior izquierdo contra Paraguaya en su estreno, pero después lo hizo jugar en el doble 5 con Rodrigo Bentancur, tanto ante Venezuela como contra Perú.

Esa función ya la había cumplido con Tabárez, por primera vez, contra Chile en la fase de grupos de la Copa América 2019, donde ambos cumplieron una notable faena defensiva, y Uruguay terminó ganando con gol de Edinson Cavani de cabeza.

O sea que no fue un cambio de rol lo que apuntaló su rendimiento. Pero sí hubo un clic en el juego de Valverde que en sus 10 partidos previos de estas Eliminatorias había tenido una marcha irregular en sus rendimientos, alternando buenos partidos con otros flojos.

Recupera y juega: Federico Valverde

Y ese clic se traduce en algo que rompe los ojos. Este Valverde superó definitivamente aquella timidez que lo caracterizó en sus primeros pasos en el profesionalismo.

Tal vez porque su joven talento lo llevó demasiado pronto a la Primera del mundo Peñarol. Así de la noche a la mañana (o de marzo a agosto de 2015) pasó de ser el fenómeno de aquella sub 17 del Vasco Ostolaza que quedó afuera del Mundial porque perdió contra un Ecuador que presentó varios jugadores colombianos pasados de edad con documentación falsa (y no solo no los descalificaron sino que en el Mundial les dieron el premio al Fair Play) a titular en el carbonero con compañeros de equipo como Matías Aguirregaray, Carlos Valdez, Luis Aguiar, Diego Forlán o Marcelo Zalayeta.

El entrenador Pablo Bengoechea se quedaba con él después de los entrenamientos a entrenar su pegada y los tiros libres.

Con Peñarol, un pasaje efímero con chispazos de su talento

Pero Pajarito era incapaz en cancha de pedirle un tiro libre a Forlán o Aguiar.

Esa misma timidez se la llevó a Real Madrid, a su estancia a préstamo en Deportivo La Coruña, donde la mitad de los partidos como titular (12 y 12) y también en la selección mayor donde marcó en el debut con remate de media distancia ante Paraguay, pero casi que tuvo que pedir permiso para celebrar el gol como propio porque el balón se desvió en el camino.

En 2017, Fabián Coito lo utilizó como volante central en el Mundial sub 20 de Corea del Sur. Pajarito se hundía entre los zagueros para armar la salida.

Le hizo un gol a Portugal y le abrieron un expediente disciplinario por hacerse un gesto de ojos rasgados, al dedicarle su gol a quien entonces era su representante, Edgardo "Chino" Lasalvia. La macaneó en una salida y Santiago Mele tomó uno de esos goles que el periodismo machaca por tratarse de un error en la construcción de la salida, como si pegarle de punta para arriba fuera jugar a la segura.

Tabárez lo dejó afuera del Mundial de Rusia 2018, lo cual supuso un duro golpe anímico para el joven futbolista.

En el arranque de la temporada 2019-2020, sus actuaciones en Real Madrid empezaron a sobresalir. Jorge Valdano dijo sobre Valverde tras un partido ante Granada: "Jugador de área a área, una zancada muy poderosa, lo vi muy seguro en las disputas ganando prácticamente toda en las que participó, mirando siempre para adelante, siendo además muy preciso en los pases, intentando dos tiros que no encontraron el arco porque siempre se interpuso alguien en el el camino, pero con la sensación de que eran tiros potentes. O sea que si todo eso es capaz de darle al Real Madrid con continuidad estamos ante un jugador que puede llegar a ser muy, muy importante. Hay que verlo cinco partidos seguidos, ese privilegio aún no lo ha tenido, pero cuando ha tenido tres sí que ha mostrado unas condiciones muy coherentes con lo que me habían contado".

EFE/ Emilio Naranjo

Con Real Madrid, más de 100 partidos

Su entrenador, Zinedine Zidane, lo catalogó como un jugador "moderno" tras un partido ante Granada: "Siempre avanza, tiene un recorrido impresionante, no solo en ataque. Hace lo mismo pero en defensa también. Es importante hoy en día por hacer eso y lo está haciendo bien".

El francés lo terminó de definir como un volante interior. En Real Madrid suma ya 135 partidos, entre los Casemiro, Toni Kroos y Luka Modric, y cinco goles.

Y en la selección se vio, ante Paraguay, Venezuela y Perú, ese volante completo y todoterreno. Que defiende y que ataca, que lee el juego y que distribuye, que retrocede a toda velocidad y recupera, que siempre se desmarca para ser opción de pase y que cuando ve el hueco tiene una pegada mortífera. En el fútbol europeo, esta clase de jugadores no abundan y son muy codiciados. Se los denomina box to box (jugador de área a área). Como Paul Pogba, Arturo Vidal o Georginio Wijnaldum. Valverde asoma con luz propia entre los estelares.

El repertorio que mostró ante Perú es digno de volver a ver para analizar al detalle. Pero al golpe de vista quedan imágenes que grafican tanta calidad: la apertura de tres dedos a Facundo Pellistri en el primer tiempo, un remate de larguísima distancia en un momento en el que Uruguay no generaba nada en ataque, un misil en el arranque del segundo tiempo que aún tiene temblando al arco de la Ámsterdam y una marca feroz en las postrimerías del partido donde salió a comerle el tobillo, junto con Rodrigo Bentancur, a un rival que recibía de espaldas, para impedirle darse vuelta y lanzar.

En datos objetivos también su demuestra su aporte: 41 de 47 pases acertados (87%), seis de siete balones largos acertados, tres remates al arco, dos duelos aéreos ganados en dos disputa, dos de seis duelos ganados a tierra y dos intercepciones de pelota.

Lo cierto es que este Valverde venció definitivamente su timidez y empieza a asumir en Uruguay su rol: ser uno de los mejores jugadores del fútbol mundial en proyección en su puesto. Y es a partir de su liderazgo futbolístico que se reconstruirá el juego de la celeste cuando definitivamente se terminen los últimos bailes de Godín, Suárez y Cavani.