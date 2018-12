Se viene el DT: la directiva de Nacional se reúne este miércoles

La comisión directiva de Nacional, que el 11 de diciembre asumió en funciones y agendó como fechas de reuniones lunes y jueves, adelantó un día el encuentro de dirigentes y estableció que este miércoles se encontrarán en la sede para poner sobre la mesa todo lo actuado por el presidente José Decurnex, el vicepresidente Alejandro Balbi y el manager Iván Alonso para intentar cerrar el tema del entrenador.

El elegido por los dirigentes es Eduardo Domínguez, de 39 años, que estuvo en carpeta de Boca Juniors pero fue descartado por el club argentino.

Una vez que las posibilidades del argentino Domínguez, yerno de Carlos Bianchi, se cayeron para el vicecampeón de América, definitivamente quedaron despejados los caminos en Nacional.

El club presidido por Decurnex maneja con total hermetismo el tema del entrenador y la decisión será comunicada en conferencia de prensa o a través de la redes sociales, después que lo apruebe la comisión directiva.

Por estas horas los dirigentes siguen avanzando en la negociación del contrato del nuevo técnico, que incluye nuevas aristas -novedosas desde todo punto de vista para el fútbol uruguayo-, como explicó Kerstin Jourdan a Referí, en donde el jugador de Nacional tendrá otros compromisos que trascenderán a los trabajos físicos y futbolísticos que realizan en el campo de juego.

"Queremos que los jugadores se comprometan las 24 horas", dijo a Referí la abogada que se especializó en Derecho deportivo que se vinculó a Nacional con la llegada de la nueva directiva. Y agregó: "Tienen ese pensamiento de que van entrenan, terminan el partido y se van a la casa a jugar a la Play. Se pagan salarios altísimos y vas a entrenar una hora y te vas a tu casa a dormir la siesta. No. He sido partícipe de ir a entrenamientos en otros lados, donde el jugador llega a las 8 de la mañana, desayuna con el resto de sus compañeros, charlan, se cambian, hacen musculación, entrenan, tienen una charla táctica y recién después se van a sus casas. Eso también se tiene que regular. También que tomen clases de inglés, de computación, y tienen que cumplir con ese horario porque si no está regulado no lo hacen. Que un jugador venga de la casa a tomar clases de inglés, por ejemplo. La idea es formar a los jugadores para que puedan dar conferencias, y también para mañana cuando terminen su carrera deportiva tengan las herramientas suficientes como para salir adelante".

La sucesión de hechos conducen a una definición este miércoles. El pasado jueves, tras la reunión de directiva Decurnex declaró que la decisión se dilataría unos días, pero planteó el espacio que tenía Domínguez como candidato: "Si Boca también lo quiere significa que apuntamos bien". Este lunes no sesionó la directiva porque era previo a Nochebuena y ante el hecho de que el encuentro de este jueves se adelante para el miércoles, apunta a que es un primer paso para ponerle la tapa al entrenador.

La próxima reunión del lunes 31 de diciembre no se realizaría y se volvería a encontrar el jueves 3 de enero, en la semana que los planteles regresan a los entrenamientos y Nacional debe resolver la situación de los futbolistas a los que se les vencen contratos.

En caso de que se concrete este miércoles la llegada del nuevo entrenador, se producirá un hecho similar al que aconteció con Hugo De León, Santiago Ostolaza y Martín Lasarte: su llegada al club se firmó entre Navidad y Año Nuevo.