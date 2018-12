Talvi juntó a Barrera y Decurnex por primera vez para hablar sobre violencia en el deporte

Si algo nuevo ha traído la asunción de José Decurnex como presidente de Nacional es la revisión del vínculo con el tradicional rival. Decurnex ya se diferenció de su antecesor, José Luis Rodríguez, cuando dijo que visitaría el Campeón del Siglo. Y a pocos días de comenzar a trabajar por su club se reunió con el presidente de Peñarol, Jorge Barrera invitados por el precandidato colorado Ernesto Talvi.

Decurnex y Barrera llegaron a la sede de Ciudadanos este viernes para analizar los problemas económicos de los clubes y la necesidad de recuperar este deporte como integrador social: generador de cultura y de identidad del país.

“Hemos pedido al presidente Nacional, José Decurnex, y al presidente de Peñarol, Jorge Barrera, de reunirnos porque para Ciudadanos el fútbol va a jugar un rol central si nos toca el honor de gobernar. Creemos que el fútbol es un gran integrador, es un generador de cultura, de valores, de juego en equipo, donde el que está en frente es un colega, no es un enemigo”, afirmó Talvi en conferencia de prensa.

Ambos presidentes valoraron la iniciativa de Talvi. Decurnex destacó que “el fútbol está en un momento complejo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, en un momento de cambio” y reafirmó que “es muy importante que actores políticos entiendan el contexto”.

Además, resaltó la “importancia que tiene el fútbol en la sociedad uruguaya en el sentido de transmisión de valores" y como transformador social. “Al final, el fútbol es el reflejo real de la sociedad uruguaya y creo que todos somos actores ahí y que todos tenemos una responsabilidad”.

Barrera, por su parte, recordó que desde el inicio de su gestión fue firme en la premisa de que hay "temas institucionales" que se deben resolver en conjunto. "Y si lo queremos para adentro del fútbol, cómo no vamos a apreciar que desde quien tiene una posición pública, también esté en coordinación con los que estamos en el día a día”, dijo Barrera al tiempo que valoró positivamente la reunión y destacó la importancia de "seguir profundizando” el encuentro.

Consultado por alguna propuesta particular dijo que tienen algunas ideas preiliminares, pero prefirió no anticiparse a conclusiones que aún no han realizado. "Las propuestas concretas se plantearán luego de que los equipos procesen la valiosa información que obtuvimos de esta reunión", dijo en la conferencia.