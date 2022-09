Sector logístico: la recuperación del empleo en un rubro con sueldos de hasta US$ 11.000

La pandemia de covid-19, afectó de forma directa la demanda laboral en el sector logístico. Tan solo en un año, tuvo una caída de 21,3%.

Pero durante 2021, hubo una reactivación contundente en el rubro. Según un estudio de la consultora Advice, el número de oportunidades de empleo tuvo un crecimiento de 60,4% con respecto a 2020 (26,4% con respecto a 2019). La cantidad de oportunidades de empleo en logística fue de 2.618.

Actualmente, de la demanda laboral total que existe en el mercado uruguayo el sector logístico representa un 6,4%. Y las oportunidades de trabajo que se anuncian son para ocupar puestos a lo largo de toda la cadena de abastecimiento: "No solo engloba las oportunidades de trabajo directamente vinculadas a grandes operadores, sino también las que ofrecen empresas de pequeño y mediano porte", explica el informe de la consultora.

Habilidades para desempeñar los cargos

En la demanda laboral del sector logístico predomina el perfil operativo. Pero en la demanda laboral de Uruguay, se evidencia un crecimiento de cargos de media/alta calificación y el sector de logística no es ajeno a estas tendencias de mercado. Cerca de tres mil oportunidades de trabajo anunciadas en el sector logístico durante los tres últimos años —casi la mitad; 47%—, incluyeron una mención expresa a alguna habilidad valorada para desempeñar el cargo.

Los conocimientos más valorados por las empresas en el sector logístico son los soft skills (habilidades blandas, en español). El concepto refiere a habilidades personales e interpersonales y aparece en los anuncios de empleo con más frecuencia que las habilidades duras —como el manejo de herramientas informáticas y de inglés—, e incluso con más frecuencia que la formación académica.

En lo que respecta a habilidades duras, los programas informáticos fundamentales para trabajar en el sector logístico —en todo tipo de cargo— son excel y SAP. "Más de cinco de cada diez anuncios de empleo que demandan conocimientos informáticos, requieren específicamente excel. De un modo más general se requiere el manejo de Office", detalla el informe.

Y el inglés es el idioma más demandado por las empresas del rubro. Un 11% de las oportunidades de trabajo lo señalan expresamente como un requisito, y esta condición viene en aumento a razón de dos puntos porcentuales por año. En seis de cada diez casos se requiere nivel intermedio, y en tres de cada diez casos nivel avanzado.

Entre las oportunidades de trabajo que mencionan algún requisito de estudios académicos para ocupar el cargo, dos de cada tres demandan un nivel universitario. Esto incluye a estudiantes avanzados y egresados de carreras de grado, posgrado y maestrías. Las carreras universitarias más demandadas son Ingeniería, Ciencias Económicas y Comercio Exterior.

El incremento de requisitos para los trabajadores en términos de formación, es una transformación que desafía a la brecha de habilidades y subraya la importancia del vínculo entre el mercado laboral y el ecosistema educativo, según Advice. Aunque en los cargos operativos —que representan el 74% de los cargos en el rubro—, la formación universitaria no se establece como un requisito relevante. En este caso el nivel educativo más solicitado es el de secundaria y UTU.

La consultora de recursos humanos Adecco encontró que dentro del área de logística los empleos mejores pagos son los de gerente de Comercio Exterior con sueldos entre US$ 4.300 y US$ 6.000, gerente de Operaciones con haberes de entre US$ 7.000 y US$ 11.000, mientras que el gerente de Supply Chain percibe entre US$ 9.000 y US$ 11.000.

Según Advice, los salarios a base nominal del sector —sin considerar partidas extra—, van desde $32.612 hasta los $333.593. La franja salarial de un gerente de Logística o un gerente Depósito varía entre $203.380 y $333.593, y son los que acceden al mejor pago. Por el contrario, las tareas con menores suelos son las de operario logístico y auxiliar depósito, que van desde $32.617 hasta $49.100.