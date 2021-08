Fútbol > CLÁSICOS DE FORMATIVAS

Seguí en vivo los tres clásicos de formativas: Peñarol derrotó 4-2 a Nacional en sub 19

Este domingo se disputan tres clásicos de divisiones formativas en el Estadio Charrúa: Peñarol ganó el primero por 4-2 en sub 19, y luego se disputarán los de sub 17 y sub 16