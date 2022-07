Según Jeffrey Sachs, el virus del Covid salió de un laboratorio de biotecnología de los Estados Unidos

"Estoy bastante convencido de que el virus salió de un laboratorio de EEUU", aseguró en público el prestigioso académico y economista Jeffrey Sachs, quien presidió una comisión armada por la prestigiosa revista médica The Lancet para estudiar los orígenes de la enfermedad que produjo la pandemia.

Sachs explicitó su convencimiento durante un encuentro científico organizado por el Gate Center el pasado 14 de junio en Madrid, pero que recién trascendió ahora. En la reunión estaban, entre otros, el ex jefe del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y la sanitarista española Leire Pajín.

El profesor de economía de Columbia y asesor de los secretarios generales de la ONU, Kofi Annam, Ban Hi Moon y Antonio Guterres, además del Papa Francisco, aclaró que “no hay certezas” pero que está convencido de que el origen “no fue natural”.

La tesis choca contra la explicación aceptada por la Organización Mundial de la Salud, luego de una inspección de sus técnicos, de que el virus SARS-COV2 se originó en un mercado de la ciudad china de Wuhan y que se trató de una zoonosis surgida en murciélagos.

El textual de Sachs fue: "Presidí la comisión de Lancet sobre la Covid durante dos años, y estoy bastante convencido de que el virus salió de un laboratorio de biotecnología de EEUU, no tiene origen natural. Después de dos años de trabajo intensivo en esto, creo que es un error garrafal, en mi opinión, de un laboratorio y no de la naturaleza. No lo sabemos con certeza, tenemos que ser absolutamente claros. Pero hay suficientes evidencias para que esto fuera investigado y no se está haciendo. Ni en los Estados Unidos, ni en ningún lado. Y creo que por determinadas cuestiones no quieren mirar debajo de la alfombra".

Considerado uno de los cien líderes de opinión del mundo por la revista Time, el economista también puso en dudas la actitud del gobierno estadounidense de Joe Biden, que ordenó a las agencias de inteligencia del país que diluciden el origen del virus, pero con los ojos puestos en China.

Al frente de la comisión de la revista británica de medicina reputada por su rigor, Sachs fue variando su posición, que originalmente aceptaba la teoría de una enfermedad trasmitida de animales a humanos.

Pero a fin de mayo pasado, en una nota presentada ante la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos reclamó una “investigación independiente” centrada en la información disponible sobre el origen de la pandemia en poder de instituciones con sede en Estados Unidos.

Sachs pidió que el estudio se focalice en los Institutos Nacionales de Salud (NIH) norteamericanos que financiaron las investigaciones de coronavirus de la empresa EcoHealth Alliance en asociación con el Instituto de Virología de Wuhan, China.

El pedido está contenido en una nota publicada en la revista Actas de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos en coautoría con Neil Harrison, profesor de farmacología molecular y terapéutica de la Universidad de Columbia.

Sachs y Harrison sostuvieron en su artículo que las agencias federales y algunas universidades estadounidenses poseen evidencia que “no ha sido revisada adecuadamente, incluidas bases de datos de virus, muestras biológicas, secuencias virales, comunicaciones por correo electrónico y cuadernos de laboratorio”.

Según su opinión, “un goteo constante de información inquietante ha arrojado una nube oscura sobre la agencia", en referencia a los Institutos Nacionales de Salud (NIH).También acusan al gobierno federal de “no hacer lo suficiente” para explorar el posible papel de sus beneficiarios en la aparición del SARS-CoV-2.

Muy concretamente, sostuvieron que hubo "detalles pasados por alto", como las secuencias de aminoácidos coincidentes en las que estaría la prueba de que el SARS-CoV2 que originó la Covid-19, se produjo en un laboratorio en vez de surgir de modo natural.

La nota de Sachs y Harrison destaca que una secuencia de ocho aminoácidos en una parte crítica de la proteína espiga del virus que es idéntica a una secuencia de aminoácidos que se encuentra en las células que recubren las vías respiratorias humanas.

Sachs y Harrison reconocen que la secuencia podría haber surgido naturalmente. “Pero también presentan otra posibilidad: que los científicos podrían haber insertado a propósito esta cadena particular de aminoácidos en un coronavirus de murciélago en el curso de su trabajo”, escribió el medio digital estadounidense.

Durante al menos cuatro años, la empresa de investigación de salud ambiental EcoHealth Alliance realizó investigaciones de los coronavirus de los murciélagos en la ciudad china de Wuhan con subsidios del gobierno estadounidense. Su socio local fue el Instituto de Virología (WIV) de esa ciudad china donde estalló la pandemia a fines de 2019.

En resumidas cuentas, los investigadores abonan la teoría de que el agente que produjo la pandemia surgió de una fuga de un laboratorio de máxima seguridad y que la investigación se relacionaba con áreas de defensa.

“El artículo de la revista ofrece una hoja de ruta científica sobre cómo esta secuencia inusual de aminoácidos podría haber llegado al sitio de escisión de furinas, o FCS, del virus”, explicó el sitio digital The Intercept de Washington.