Seis meses de prisión para el hombre que intentó robar la casa de Lanata en José Ignacio

El principal implicado en el intento de robo a la casa del comunicador argentino Jorge Lanata en el balneario de José Ignacio irá seis meses a prisión por un "intento de hurto especialmente agravado", confirmó a El Observador la fiscal adscripta de San Carlos a cargo del caso, Gabriela Carrancio.

La decisión fue alcanzada a través de un proceso abreviado que se concretó en una audiencia este miércoles, en un acuerdo entre Fiscalía y el abogado del condenado, que se comunicó a las pocas horas del delito con Carrancio para presentarle la voluntad de su cliente de confesar el delito, indicó la fiscal. El tiempo en prisión es de seis meses porque el autor tiene antecedentes, agregó.

Fiscalía continúa con la investigación, en la búsqueda de dos personas que entienden estuvieron vinculadas con el intento de robo que ocurrió este lunes por la madrugada.

El accionar del organismo público en el caso fue criticado por el intendente de Maldonado, Enrique Antía, debido a que a las pocas horas del intento de hurto, el implicado fue detenido por "actitud sospechosa", y luego reconocieron que tenía características similares al autor del delito.

"Un ladrón conocido, con antecedentes, entró a robar a Lanata, el periodista argentino, en José Ignacio. La policía, en poco rato, gracias a los instrumentos que tiene y a las cámaras, pudo detenerlo. Pero a mí lo que me preocupó de esto es que: detenido, con antecedentes, va a Fiscalía y lo sueltan para que se presente dentro de 48 horas. Ese hombre no va a estar más acá. No lo vamos a poder agarrar", criticó Antía el lunes.

"El único marco que yo tengo es la ley, y para mí la flagrancia no se había configurado", explicó Carrancio. Según la fiscal, como el autor del crimen ya estaba identificado y ubicado por la policía, que destaca que "actuó bien, rápido", nunca estuvo en duda la posibilidad de que el implicado declarara. "A las 12 horas llamó un abogado diciendo que (su cliente) iba a entregarse", detalló.