Selena Gomez reapareció tras dos meses en un centro psiquiátrico

Marcada por declives emocionales y de salud, la cantante Selena Gomez enfrentó un 2018 cargado de obstáculos que la alejaron del ámbito artístico. A raíz de una crisis emocional, la actriz de 26 años estuvo sometida a un tratamiento en un centro psiquiátrico durante dos meses. Ahora, ya de alta, comienza a dar los primeros pasos de retorno a su vida cotidiana.

Gomez enfrentó problemas de ansiedad y angustia que derivaron del Lupus, una enfermedad autoinmune que padece desde hace cuatro años –por la que recibió un trasplante de riñón en 2017–. Según informó el portal estadounidense TMZ, el acontecimiento que derivó en la crisis que la llevó a ser internada en octubre de este año tuvo que ver con que unos análisis médicos le indicaron que tenía un nivel preocupante de glóbulos blancos bajos.

Tras salir del centro psiquiátrico en el que se encontraba –en la costa este de Estados Unidos– se difundieron imágenes de la artista de vacaciones junto a sus amigas. La actriz estadounidense, Bailee Madison, compartió una foto desde su cuenta de Instagram donde se la veía a ella, otra chica y a Gomez en la nieve.

La joven trayectoria de Selena Gomez estuvo siempre cargada de éxitos. Desde canciones que lideraron rankings como, Bad Liar, Back to you y Sober; películas taquilleras que protagonizó como La Nueva Cenicienta y Spring breakers; hasta series de Disney que encabezó como Los magos de Waverly Place; Selena Gomez, siempre fue un nombre acompañado de logros. De hecho, uno de sus últimos batacazos lo dio detrás de escena, como productora ejecutiva de 13 Reasons why (2017), una de las series más vistas en Netflix. Pero la salud le jugó una mala pasada y los recientes titulares que la incluyeron fueron acompañados por noticias de su vida personal.