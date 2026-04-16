Pedro Capó recibió la Llave de Nyack, New York, durante el Festival Callejero SpringFest

La Cámara de Comercio de Nyack presentó su evento anual SpringFest con la participación especial de Pedro Capó .

El festival suele atraer a más de 20.000 visitantes, que disfrutan de los 300 puestos de pequeños comerciantes, además de los eclécticos restaurantes y tiendas del histórico centro, ubicado a lo largo del río Hudson.

Capó trabajó durante muchos años como bartender en Casa del Sol, en el centro de Nyack, donde formó una banda llamada Rústico Acústica junto a Jeff Spindel y Dylan Kelehan, quienes actualmente son dueños de Rock Shop, también en el centro.

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“Tengo innumerables y hermosos recuerdos de mis años en Nyack” , dijo Capó. “Actuar en sus noches de micrófono abierto y sentirme bienvenido y abrazado por una comunidad tan vibrante de músicos y gente común”.

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Continuó: “Nyack me enseñó lo que significa la comunidad. La dinámica familiar en Casa del Sol, creada por Gina, Jorge, Tommy, Alex, cada empleado y cliente. El famoso ‘Casa Picnic’. No estaría donde estoy sin Casa del Sol, sin Nyack y su gente. Rústico Acústico fue la máxima celebración de todo eso”.

Jeff Spindel, quien también trabajó como bartender con Pedro en ese entonces, no se sorprende del éxito de su antiguo amigo.

“Recuerdo cuando Pedro entró por primera vez a Casa del Sol y estábamos abriendo el restaurante juntos”, dijo. “Cantaba mientras trabajaba y le dije: ‘Con una voz así deberías ser famoso’. Nos reímos y él respondió: ‘De tu boca a los oídos de Dios’”.

Pedro Capó continúa trabajando en lo que será su próxima producción musical.