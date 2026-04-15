Una noche para escuchar la música más icónica de la galaxia con orquesta en vivo en el Sodre: "Star Wars no sería lo mismo sin esta música"

¿Qué hace que una banda sonora sea mítica? Para empezar, que esté guardada en el corazón de los cinéfilos. Y si hay una partitura que cumple con ese requisito es la de Star Wars . Por eso, la cita que empieza este jueves 16 de abril y que va hasta el domingo 19 es ineludible para quienes alguna vez se sintieron conquistados por los universos de George Lucas: en la sala Adela Reta del Auditorio del Sodre se exhibirá El retorno del Jedi , sexto capítulo de la saga y tercera película según su estreno, con ejecución en vivo de la partitura de John Williams a cargo de la Orquesta Sinfónica de esa institución.

La dirección de la Ossodre estará a cargo de un viejo conocido de este tipo de espectáculos: el argentino Ezequiel Silberstein , quien se encargó del mismo trabajo durante las exhibiciones anteriores de Una nueva esperanza y El imperio contraataca, así como durante ciclos de películas de Disney y Pixar que se proyectaron en esa misma sala. Por otro lado, Silberstein también será quien se ponga al mando de la orquesta durante las funciones de El corsario, próxima obra del Ballet Nacional del Sodre.

Pero el siguiente intercambio es sobre Star Wars y el trabajo de Williams, que, como sucede con otros fanáticos, Silberstein también lleva en el corazón.

El primer recuerdo que tengo de Star Wars es de mi infancia. Mis hermanos son más grandes que yo y veían las películas en el cable en esa época, pero después me empezó a pasar de interesarme mucho en lo que estaba sonando. La banda sonora original de Star Wars es una música que me interpeló mucho en la búsqueda por convertirme no solo en músico, sino en director de orquesta.

Frente a las otras dos películas, El retorno del Jedi suele quedar un poco relegada, sobre todo por el impacto que tiene El imperio contraataca. ¿Cómo la sentís vos?

Sí, tal vez El imperio contraataca es la película más icónica de la franquicia. De hecho hay una cuestión musical ahí, que es cuando por primera vez aparece la Marcha Imperial. Pero en esta película, se toca mucho también. Yo debo decir igual que El retorno del Jedi es de mis favoritas, no porque la esté haciendo ahora, sino porque cierra la historia original. Y desde lo musical es fantástica porque se toca toda la música de las películas anteriores, incluso aparecen temas nuevos, como el tema de los hermanos Luke y Leia, el tema del Emperador que es muy siniestro, toda la irrupción de los Ewoks con su música también. Es muy importante para la saga esta película.

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¿Por qué se volvió tan icónica la banda sonora de Star Wars?

No sería lo mismo toda la historia de Star Wars sin esta música. Hoy nosotros la conocemos con todo esto junto, pero el refuerzo que tiene sentimentalmente cada escena y cada situación conforme se respalda con la música es algo único. Yo creo que Williams es como un alma gemela en la creatividad con George Lucas, y es una dupla alucinante. Como Williams entendió lo que Lucas necesitaba y quería contar. No hay una nota de más, eso para mí es muy importante de destacar. Toda nota, toda música, todo silencio hacen a la película y a la historia.

¿Qué hace de John Williams un maestro?

Su obra. Lo prolífico que ha sido. Ha sus 90 y tantos años sigue activo. Sus creaciones son como sus hijos. Y se puede ser prolífico, pero el tiene un nivel de maestría y belleza artística con la que ha compuesto cada una de sus obras. Uno las recuerda de forma icónica. Cada una de sus bandas sonoras son protagonistas de sus películas para las que ha compuesto esa música. Es un compositor que va a quedar en la historia.

¿Qué implica la dirección de esta partitura en particular? ¿Qué se destaca en su paisaje sonoro?

Esta partitura en particular es una suerte de resumen de cómo trabajó él en las películas anteriores, pero es un desarrollo y una evolución final de todo el camino que ha tenido la historia. Recordemos que en el 83 ellos pensaban que iba a ser la última película, y hasta el 99 lo fue, con muchísimos años de gap en el medio. Esta partitura en particular tiene muchísima dificultad sobre todo en la segunda parte, cuando hay muchísimas escenas de acción y de batalla continuadas una atrás de la otra, y exigen a la orquesta al máximo con los que son los tempos, las velocidades. Es una partitura muy densa, muy compleja, pero después hay momentos de respiro alucinantes. Para mí sin dudas es de las películas más difíciles que hay para dirigir, y en su paisaje sonoro se destaca como acompaña perfectamente todo lo que va ocurriendo, a todos los personajes, a todas las situaciones. Hay también un desarrollo al máximo de los leit motiv, cada personaje o situación se nos anticipa o se nos refuerza con la música.

Cada vez más se pueden vivir experiencias donde el cine se une a la música en vivo, algo que lo retrotrae a sus orígenes mismos, cuando el cine mudo se acompañaba con piano en vivo. ¿Por qué creés que estas experiencias funcionan hoy?

Para empezar, pensemos en que estamos en épocas en las que el público opta mucho más por quedarse en sus casas con cualquier plataforma on demand antes que ir al cine. Entonces creo que está buenísimo que estas experiencias funcionen como un reencuentro con la gran sala, de una pantalla gigante, de cómo el sonido te envuelve. Por más que tengas un mega sistema soundround en tu casa no vas a poder tener la presión sonora que tiene una sala como la del Auditorio del Sodre. Hay una experiencia multisensorial que solo la vivís ahí, y compartiendo a la vez con dos mil personajes al lado tuyo. Es una cuestión muy energética, me parece. Y sin dudas, y principalmente, esta propuesta de tocar la banda sonora completa con la película hace que el espectador esté inmerso en la película, y cuando baja la mirada se encuentra a la Sinfónica del Sodre con más de 70 músicos tocando en vivo. Yo lo he vivido también como espectador y es muy fuerte la sensación que genera.