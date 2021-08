Sellar la serie, marcar la cancha para semis y disimular la ausencia de Torres: los retos de Peñarol ante Sporting Cristal

Con la vuelta de los hinchas al Campeón del Siglo, con un 3-1 de ventaja y con la chance tangible de volver a ser semifinalista de un torneo internacional, Peñarol recibe este miércoles a la hora 19:15 a Sporting Cristal en duelo revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El primer objetivo es liquidar la serie y para ello el 3-1 conseguido en condición de visitante es una renta muy significativa.

Eso sí, Mauricio Larriera hizo especial hincapié en los días previas a que esa ventaja no se transforme en relajación ni mucho menos subestimación con el rival.

Al entrenador no le interesa ganar como sea sino hacerlo en la línea de juego que tanto le costó imponer en el equipo y que tan bien lució en varios partidos de esta Copa Sudamericana.

Por eso, disimular la ausencia de Facundo Torres es otro objetivo en sí mismo para este partido.

Staff Images / Conmebol

En la ida, Torres anotó el 2-0 parcial, luego se lesionó

El mediapunta estará ausente por 15 días por el esguince de tobillo sufrido en el partido de ida.

Larriera decidió sustituirlo con Juan Manuel Ramos, el lateral que llegó días atrás procedente de Spezia de Italia. Valentín Rodríguez pasará a jugar como extremo, la posición en la que se inició en las formativas de Peñarol.

¿Es un cambio defensivo? No necesariamente. En el partido de ida, Rodríguez sufrió en el segundo tiempo cuando Sporting Cristal cargó todo sus ataques por su sector y en algún momento se vio desbordado. Ramos dará su primer examen y con Rodríguez por delante se asegura tener un repliegue seguro y un jugador con mucho recorrido.

Además, lo que Rodríguez puede aportar en ataque ya se vio en el clásico de ida de los octavos de final, cuando anotó un golazo contra Nacional.

Larriera ya lo utilizó en esa posición cuando Joaquín Piquerez tenía problemas por su sector, la primera vez fue contra Boston River en el Centenario, por el Clausura 2020.

El equipo formará con Kevin Dawson; Giovanni González, Carlos Rodríguez, Gary Kagelmacher, Juan Manuel Ramos; Jesús Trindade; Agustín Canobbio, Walter Gargano, Pablo Ceppelini, Valentín Rodríguez; Agustín Álvarez Martínez.

Mirar de reojo al rival

Si bien en Peñarol no hay más en la cabeza que Sporting Cristal, la forma en que encare este partido y selle la clasificación le servirá para marcarle la cancha a su eventual rival en semifinales.

Puede ser Liga de Quito o Athletico Paranaense, rivales contra los que se ha enfrentado recientemente. En la ida, en la altura de Quito, Liga ganó 1-0. Juegan este jueves a la hora 19:15 en la Arena do Baixada.

Raúl Sifuentes / Pool / AFP

Mauricio Larriera, a ganar con la bandera de las ideas

Las semifinales se jugarán el 21 y 28 de setiembre. Hay tiempo para que se recupere Facundo Torres y, si se le gana a Sporting Cristal, definir la revancha el día del cumpleaños.

Un botín en juego

Como si hubiera poco en lo deportivo en juego, Peñarol también luchará por un jugoso botín económico.

Si clasifica a semifinales el aurinegro percibirá US$ 800.000, los cuales se sumarán a todo lo que ya percibió en este año por esta competencia: US$ 225.000 por la primera fase cuando enfrentó a Cerro Largo, US$ 900.000 por sus tres partidos en el grupo frente a Sport Huancayo, Corinthians y River Plate de Paraguay, más US$ 500.000 por su serie de octavos de final frente a Nacional, más US$ 600.000 por el cruce de cuartos de final.

Por lo tanto, en caso de clasificar a semis embolsará un total de US$ 3.025.000 por su participación en este certamen.

Rival diezmado

El dolor de cabeza del entrenador de Sporting Cristal Roberto Mosquera va más allá de levantar el 3-1 adverso. En las últimas horas medios de Perú confirmaron las bajas de Alejandro Hohberg, la principal figura del equipo, y la de Marcos Riquelme.

Hohberg sufrió un esguince de rodilla el fin de semana y Riquelme tiene una dolencia en los gemelos.

Staff Images / Conmebol

Alejandro Hohberg, otro gran ausente

Pero el campeón peruano no tira la toalla, pese a que necesita ganar por tres goles para clasificar, o 3-1 para ir a penales.

"Así como ellos han ganado nosotros también podemos ganar, el fútbol es muy cambiante, no hay nada escrito", dijo Mosquera en los días previos al choque.

El entrenador admitió que están "dolidos" pero advirtió: "no estamos con la moral baja".

La previa

Peñarol: Kevin Dawson; Giovanni González, Carlos Rodríguez, Gary Kagelmacher, Juan Manuel Ramos; Jesús Trindade; Agustín Canobbio, Walter Gargano, Pablo Ceppelini, Valentín Rodríguez; Agustín Álvarez Martínez. DT: Mauricio Larriera.

Sporting Cristal: Alejandro Duarte, Gianfranco Chavez Massoni, Omar Merlo, Jhilmar Lora, Nilson Loyola, Gerald Tavara, Christofer Gonzales, Horacio Calcaterra, Joao Grimaldo, Irven Avila y Percy Liza. DT: Roberto Mosquera.

Estadio: Campeón del Siglo

Juez: Facundo Tello (Argentina)

Hora: 19:15

Canal: ESPN