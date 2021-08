Peñarol confirmó cuándo comienzan los canjes para las 5 mil entradas ante Sporting Cristal

Peñarol confirmó este domingo a través de un comunicado cómo será el canje de las 5 mil entradas que permitió el gobierno que se distribuyan para el retorno del público a las canchas por primera vez desde que comenzó la pandemia mundial por coronavirus el pasado 13 de marzo de 2020, en el partido del miércoles por los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Sporting Cristal desde la hora 19.15 en el Estadio Campeón del Siglo.

Tal como había anunciado Referí, la distribuición de los 5 mil boletos será el siguiente: 2 mil socios concurrirán a la Tribuna Henderson, 1.500 irán a la Damiani, en tanto que en cada una de las cabeceras, la Cataldi y la Guelfi, habrá 750 asociados.

Esos 5 mil boletos se canjearán todos a través de la tarjeta TCAP que tiene el club.

Por otra parte, Referí había informado también a quién serían destinadas las entradas.

La distribución de las 5 mil entradas será la siguiente: 2 mil serán para palquistas y butaquistas, en tanto que las 3 mil restantes serán distribuidas para los socios por su antigüedad, por su fidelidad respecto a las asistencias que han tenido en los partidos anteriores a la llegada de la pandemia a Uruguay y que estén al día con sus cuotas sociales.

¿Cuándo se pueden canjear?

El canje de las entradas para los socios de Peñarol comenzará este lunes a partir de la hora 14.

Ese día y a esa hora, el canje comenzará con los palquistas y butaquistas fundadores, es decir, los que pusieron dinero antes de que comenzara la construcción del Estadio Campeón del Siglo.

"Para los palquistas que tengan palcos de ocho asientos, se habilitarán cuatro. Para los palcos con 16, 18 y 22 asientos, se habilitarán siete tarjetas. Quienes asistan al estadio deberán ingresar por el hall principal, pero deberán ubicarse en la Tribuna Henderson dado que los palcos no están habilitados", explica Peñarol en el comunicado.

Respecto a los butaquistas expresa: "Se asignará un cupo de 1.000 localidades exclusivas para butaquistas, asignando prioridad a los butaquistas fundadores. Este grupo contará con preferencia una vez habilitado el canje en la App con un total de 700 butacas a disposición", por lo que las 300 restantes serán para los butaquistas que no son fundadores. Y añade: "La ubicación en la tribuna se asignará en función de las exigencias del protocolo, sin considerar la titularidad de cada butaca".

A su vez, el martes, también desde la hora 14, el resto de los butaquistas y palquistas podrán canjear su entrada.

El mismo día y a la misma hora, se liberarán 1.000 entradas para socios que no sean palquistas ni butaquistas y se incluyen menores de 18 años, una novedad que permitió la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) a pedido de Peñarol. No obstante, no podrán ingresar menores de 12 años.

Algunos jugadores aurinegros, sobre todo, los juveniles y los últimos que llegaron, podrán jugar por primera vez con hinchas en las tribunas

Respecto a los socios, Peñarol informa: "Se destinarán 2.000 entradas adjudicables para el canje entre los socios mejor posicionados en el ranking (entre la antigüedad en el padrón social y la asistencia al Campeón del Siglo). Ese conjunto de socios ingresará a las tribunas Cataldi, Damiani y Guelfi".

"Los socios no incluidos en esta primera etapa verán el siguiente mensaje en la App: 'No tiene entradas disponibles para canje', por tanto deberán esperar que se habilite el cupo para ellos", agrega.

Con relación a la segunda etapa del canje que se habilitará el martes a la hora 14 incluirá a los siguientes grupos de socios aurinegros: butaquistas, (las 300 entradas a los que no son fundadores y si alguno de los fundadores no llegó a canjear las 700 del día anterior), y 1.000 entradas para todos los socios.

Peñarol reitera que quien no tenga las dos dosis de vacuna anti covid-19 dadas en Uruguay y 14 días posteriores a la segunda dosis, no podrá ingresar al Estadio Campeón del Siglo y exhorta a ir lo más temprano posible porque se harán exhaustivos controles.

Por otra parte, el club contemplará "con un cupo específico a los socios del interior del país para la asignación de localidades en los próximos encuentros".

