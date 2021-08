Así será la distribución de las 5 mil entradas de Peñarol ante Sporting Cristal

El consejo directivo de Peñarol determinó cómo será la distribución de las 5 mil entradas para el partido del próximo miércoles 18 de agosto en la revancha contra Sporting Cristal en el Estadio Campeón del Siglo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, luego del triunfo carbonero del pasado miércoles en Lima por 3-1, en lo que será el primer encuentro con público luego de 524 días, por la pandemia de covid-19.

Los dirigentes del club decidieron que no se cobrará entrada a los socios activos quienes fueron los elegidos para tomar parte de este encuentro.

Esos 5 mil boletos se canjearán todos a través de la tarjeta TCAP que tiene el club.

La distribución de las 5 mil entradas será la siguiente: 2 mil serán para palquistas y butaquistas, en tanto que las 3 mil restantes serán distribuidas para los socios por su antigüedad, por su fidelidad respecto a las asistencias que han tenido en los partidos anteriores a la llegada de la pandemia mundial por coronavirus el pasado 13 de marzo del año pasado, y, además, deben estar al día con sus cuotas sociales.

Este viernes, Peñarol entregó el proyecto de protocolo ante la Secretaría Nacional del Deporte (SND) y cuando esta lo apruebe, como informó Referí, el presidente de la institución, Ignacio Ruglio, emitirá un video explicativo de cómo y por qué se tomó esa decisión.

Ignacio Ruglio hará un video explicativo de la distribuición de las 5 mil entradas

A su vez, también se envió el mismo proyecto de protocolo a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) con el fin de informar todos los detalles.

Una vez que la SND lo apruebe, el canje de entradas se avisará a los asociados aurinegros entre sábado y domingo, y desde el lunes podrán acceder a las mismas.

Las medidas exigidas por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la SND son las de mantener distanciamiento social, uso de tapabocas en todo momento, tener las dos dosis de vacunas y 14 días de inmunización desde la última dosis.

Como informó Referí, la Conmebol no permitirá el ingreso de menores de 18 años a este partido, según comentaron fuentes del club.

Peñarol tendrá que afrontar un costo importante para poder contar con público, ya que no cobrará por la venta de entradas.

Desde ese punto de vista, se prioriza el esfuerzo que han hecho los socios durante este año y medio de continuar pagando la cuota sin poder acceder siquiera a los partidos del club.

No obstante, no solo dejará de percibir dinero por no cobrar entradas, sino que solo por la apertura del Estadio Campeón del Siglo, el costo aproximado es de entre US$ 30.000 y US$ 40.000, según informaron desde el club a Referí.