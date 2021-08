Ruglio hará un video explicativo para informar cómo se distribuirán las 5 mil entradas ante Sporting Cristal

La decisión del gobierno de permitir que regrese al menos un aforo de 5 mil personas al fútbol 524 días después del último encuentro que se jugó con público antes de que arribara la pandemia mundial por coronavirus a Uruguay el 13 de marzo del año pasado, para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana contra Sporting Cristal el próximo miércoles 18 de agosto, mantiene a Peñarol a la expectativa de cómo y a quién brindarle esas localidades.

Vale recordar que el 23 de julio pasado, al otro día de eliminar a Nacional de la Copa, Peñarol ya había iniciado tratativas para poder contar con público en este encuentro que se avecina.

Por un lado, según dijo una fuente del club a Referí, Peñarol aguarda la respuesta de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para ver si las entradas serán gratis o no, porque es un tema que no está claro. Además, la propia Conmebol no permite para este encuentro, el ingreso de menores de 18 años.

Si hay que cobrar por las entradas, Peñarol colocará precios accesibles, anunciaron desde el club a Referí.

Cabe señalar que, además, para poder ingresar al Estadio Campeón del Siglo, las 5 mil personas deberán tener las dos dosis de la vacuna anti covid-19.

En las últimas horas y como informó Referí, cuatro asociados antivacunas, se sintieron discriminados y decidieron borrarse del padrón -cuando en realidad, la determinación de ir con las dos dosis no es del club, sino del gobierno-, algo que molestó al presidente Ignacio Ruglio y a los directivos por cómo trataron a la funcionaria que los atendió en el Palacio Cr. Gastón Guelfi.

Ruglio hará un video

El presidente de Peñarol filmará un video en las próximas horas para dar a conocer cómo será la distribución de esas 5 mil localidades.

“Hagamos lo que hagamos, la gente se va a calentar. Quiere ir medio país y son solo 5 mil entradas. Algunos van a decir ‘fui butaquista fundador, o fui palquista fundador’ y capaz que no pueden ir”, explicó Ruglio este miércoles desde Lima al programa Quiero Fútbol de Sport 890.

Inés Guimaraens

Ruglio está contento de poder contar con público para el miércoles 18

A su vez, dijo que van “a intentar contemplar a todos. Desde el inicio sabíamos que va a haber gente que va a quedar molesta, pero no tenemos otra posibilidad”.

“Hay un convencimiento que el equipo Peñarol va a valorar el empuje de la gente. El Canario (Agustín Álvarez Martínez), Facundo (Torres) y (Mauricio) Larrirera no jugaron nunca con gente, y esta es una gran oportunidad de vivirlo desde dentro de la cancha”, indicó el presidente carbonero.

Ruglio sostuvo además que “hay más palquistas y butaquistas que 5 mil, ya de arranque va a quedar gente afuera. No vamos a poder cumplir con todos, decidimos comprarnos el problema convencidos de que el bien mayor es que le va a hacer bien al equipo de Peñarol”.

El presidente aurinegro reveló asimismo que “mañana (jueves) voy a hacer un video para explicar bien cómo haremos para instrumentar la venta de entradas, porque a veces las palabras explican más que lo que puedas mostrar un comunicado”.

“Haremos un mix entre antigüedad y fidelidad de socios en la cancha para tratar de colocar las 5 mil entradas”, agregó.

Entre este jueves y el viernes, y más allá de ese video que realizará el presidente, Peñarol comenzará a distribuir esas 5 mil entradas para la revancha ante Sporting Cristal.