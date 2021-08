Polémica: cuatro socios de Peñarol antivacunas se borraron del padrón en reclamo de "igualdad"

Un reducido grupo de socios de Peñarol concurrió al Palacio Cr. Gastón Guelfi con la intención de borrarse del padrón debido a la decisión que tomó el lunes el gobierno de que las 5 mil personas que ingresen en la vuelta al fútbol el próximo 18 de agosto en el encuentro de vuelta ante Sporting Cristal por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, se exige que tengan las dos dosis de la vacuna anti covid-19.

Cuatro asociados del club se presentaron en la sede del Palacio Cr. Gastón Guelfi con la intención de borrarse.

"Igualdad: no al pase verde", decía un cartel que llevaron estos asociados.

En Peñarol llamó la atención porque entienden que no fue una decisión del club (la de concurrir con la doble dosis de vacuna anti covid-19) sino del propio gobierno.

Pero también sorprendió la forma en que fue tratada la empleada del club por parte de estos ahora exsocios, debido a que fue increpada. Uno de los individuos grabó todo el episodio hablando en tono fuerte y con tonos irónicos.

"Nos venimos a dar todos de baja", dijo uno de los socios que se querían borrar cuando fue atendido.

"Ya veo que están acostumbrados. Hoy caímos varios, ¿no? Hoy fuimos varios (los que nos borramos) ¿no?", insistió.

La joven que atendía le contestó que no. "Hoy, no. En toda la pandemia sí, por temas económicos. Las bajas de hoy están acá: dos", le indicó la empleada.

"¡Revisá el mail, revisá el mail porque somos varios!", le respondió en un tono más alto el mismo socio. Y luego habló con uno de los que lo acompañaban: "¡Dos, nada más? Dale, sí (dijo sin creerle). No se preocupe que vamos a ir igual afuera del partido".

La muchacha que atendía pidió un segundito para ir a buscar algo y ahí el mismo socio gritó: "Si hay algún directivo que quiera venir a dar la cara, mejor, ¿no?", y se sonrió.

"Les va a molestar menos cuando le hagamos una demanda por discriminación. ¡Qué vergüenza! ¡Nunca en mi vida soñé que esto iba a pasar, que tenía que venir a darme de baja. Si era por mí, pagaba hasta el día que me muriese", le reveló a uno de quienes lo acompañaban.

La bronca de Ruglio

El presidente Ignacio Ruglio dijo desde Lima: "Me calenté tanto por el destrato que tenían las gurisas (que atienden en el Palacio) que no terminé de verlo y preferí no verlo más porque me conozco. Cada uno tiene derecho de pelear por lo que quiera, pero no destratar a nadie. Ellos creen eso y a veces Peñarol se usa como caja de resonancia porque se sabe que lo va a ver mucha gente. Nos ha pasado últimamente con muchas cosas. Se borraron cinco socios y se habían hecho 100. Lamento perder algún socio, pero si esa es su pelea, nosotros no pensamos que esté bien", dijo Ruglio este miércoles al programa Quiero Fútbol de Sport 890.

Aquí se puede ver el video: