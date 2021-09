Semana de resurrección

El 24 de agosto pasado murió Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones. Tenía 80 años de edad. Los sobrevivientes del grupo, Mick Jagger, Keith Richards, y Ronnie Wood tienen 78, 77 y 74 años de edad, respectivamente. Por aquello de que “el show debe continuar” (nunca más cierto que ahora), el domingo 26 de septiembre, en el Dome at America’s Center, de St. Louis, Missouri, comienzan en la Unión Americana la gira No Filter (Sin filtros), conformada por 13 conciertos en diferentes ciudades estadounidenses, y cuya primera etapa, al menos por este año, concluirá el 20 de noviembre en Austin, Texas. Los precios de las entradas para mañana oscilan entre US$ 31, bien atrás, lejos del escenario, y US$ 7.740, en primera fila. El rock sigue siendo la casa democrática donde cohabitan ricos y pobres. En los aplausos desaparecen las diferencias socioeconómicas.