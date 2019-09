Senador del MPP elevó pedido de información a la Ursea por situación de Robert Silva

El senador del Movimiento de Participación Popular (MPP), Charles Carrera, elevó un pedido de información a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) para conocer los detalles del vínculo que mantiene el candidato a vicepresidente colorado, Robert Silva, con ese organismo.

El Observador informó el pasado 30 de agosto que Silva, exconsejero del Codicen, integró en dos períodos la multinacional Abengoa Teyma, mientras mantenía el cargo de secretario general de la Ursea, reguladora a la que ingresó por concurso en mayo de 2005 y fue regularizado en ese puesto en noviembre de 2006 por el Poder Ejecutivo.

Ante hecho que involucra al candidato a vice del Partido Colorado -Robert Silva- compañero de fórmula del Ec. Ernesto Talvi, y presuntas irregularidades que lo vinculan con empresa privada mientras ocupó cargo de Sec. Gral. de URSEA, solicité pedido de informes a dicho organismo: pic.twitter.com/1rLcICk7Yu — Charles Carrera Leal (@ChCarreraLeal) September 4, 2019

Consultado por El Observador, Silva, abogado de profesión, aclaró que integró Teyma Construcción (una de las empresas del grupo) entre 2005 y 2006, como asesor jurídico del departamento de Recursos Humanos, y luego entre 2010 y 2011, como gerente de esa área. En el primer pasaje, el compañero de fórmula de Ernesto Talvi dijo que renunció a la empresa cuando el Poder Ejecutivo lo regularizó en el cargo (noviembre de 2006). En el segundo, en tanto, Silva afirmó que pidió licencia –primero reglamentaria y luego sin goce de sueldo– como secretario general de la Ursea. En octubre de 2010, sin embargo, pidió un pase en comisión desde la reguladora para pasar a desempeñarse en el despacho del senador Pedro Bordaberry.

Leonardo Carreño

Además, según Silva, Teyma Construcción no tiene ninguna relación con la generación de energía, algo en el que el grupo internacional comenzó a incursionar en 2014, a través de Palmatir S.A., cuando él ya no formaba parte de la compañía.

Sin embargo, el senador Carrera entiende que puede haber irregularidades, ya que el grupo está vinculado a la energía y a la Ursea le compete fiscalizar y regular esas áreas. En el pedido de informes, que publicó en su cuenta de Twitter, el senador pidió al presidente de la Ursea, César Falcón, detallar la forma en la que Silva ingresó a la reguladora, así como las fechas y los detalles de su contratación (remuneración y régimen de trabajo).

Además, el legislador del MPP quiere saber si en la Ursea "existen manuales funcionales que determinen pautas de comportamiento ético de los funcionarios", así como si Silva "realizó declaraciones de implicancia de acuerdo al artículo 29 del decreto 30/2003". Dicha norma establece las reglas de conducta de los funcionarios públicos y prohíbe a quienes tengan "cometidos de dirección superior, inspectivos o de asesoramiento ser dependientes, asesores, auditores, consultores, socios o directores de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que se encuentren sujetas al control de las oficinas de las que aquellos dependen".

“Les está prohibido asimismo percibir de dichas personas retribuciones, comisiones u honorarios de clase alguna. La prohibición establecida en el inciso anterior se extiende a todas las contrataciones de servicios o de obra, realizadas a solicitud de la Administración controlante, por organismos internacionales o mediante la ejecución de proyectos por terceros”, agrega el decreto.

Carrera también pidió conocer si la Ursea ordenó algún tipo de investigación administrativa sobre el caso de Silva y si este "denunció que estaba trabajando en una empresa sujeta a control de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua".

Silva aseguró recientemente que no existe "ninguna incompatibilidad". “Yo lo que quiero dejar claro es que no participé en ninguna reunión de Ursea en la que se hablara de Teyma o en una de Teyma que tuviera vinculación con la Ursea. Son ámbitos absolutamente distintos. La reguladora regula servicios de energía y agua. Y Teyma Construcción construye obras civiles, públicas y privadas. No tiene ningún punto de conexión”, señaló la semana pasada.

Por su parte, el colorado Ernesto Talvi afirmó en una conferencia de prensa, posterior a su participación en el encuentro con candidatos que organizó el Comité Central Israelita, que "quedó debidamente aclarado" que no hubo "ningún conflicto entre la actividad que Robert (Silva) tenía en la empresa constructora y su cargo en la Ursea".