Talvi: colorados eran un "perrito faldero" y ahora hay una "carrera de tres"

El candidato colorado Ernesto Talvi encabezó su primer acto después de la victoria en las elecciones internas y aseguró que su partido se había convertido en el "perrito faldero" de los blancos, pero que ahora la carrera rumbo a octubre es "de tres". El líder de Ciudadanos eligió al departamento de Florida para hacer su primera parada y en los próximos días visitará Durazno, Flores y Colonia.

Talvi reflexionó sobre su victoria sobre el expresidente Julio María Sanguinetti y el senador José Amorín Batlle. "Debemos tomar envergadura de lo que pasó", manifestó ante el auditorio. En las internas el economista se impuso sobre Sanguinetti por un amplio margen de votos. Mientras que el líder de Batllistas consiguió 33% de los votos, Talvi alcanzó el 53%. Amorín Batlle, por su parte, obtuvo 13%.

En su primer acto político después de las internas, el candidato se desmarcó del Partido Nacional y de cualquier otro partido del bloque opositor. "Con los proyectos nacionalistas y conservadores no tenemos nada que ver. Somos liberales, progresistas e internacionalistas", señaló. Aunque reconoció "afinidades" con los blancos, aseguró que no son "iguales".

Carlos Pazos

También se refirió a las posibilidades que tienen los colorados de pelear en un eventual balotaje. Las últimas encuestas de opinión pública ubican al Partido Colorado con una intención de voto que está cada vez más cerca del Partido Nacional, que hasta hace unos meses era el único competidor con chances reales de disputarle el gobierno al Frente Amplio. La última encuesta de la consultora Opción, por ejemplo, arrojó un crecimiento de 9 puntos de los colorados en poco menos de un mes. Según los últimos datos de esa empresa, el Frente Amplio lidera con 27%, seguido del Partido Nacional con 23% y el Partido Colorado con 19%.

"Somos un rival de mucha más envergadura para el Frente Amplio que el Partido Nacional", aseguró el economista y agregó que "las encuestas dicen" que en un balotaje los colorados vencerían al oficialismo por "mucha más diferencia" que los blancos. "Todavía vamos terceros, vamos a dejar el alma porque vamos por el gobierno", arengó el líder de Ciudadanos, que eligió al exconsejero del Consejo Directivo Central (Codicen), Robert Silva, como su compañero de fórmula.

Siguiendo con las estadísticas, Talvi aseguró que "por primera vez" desde que se fundó el Frente Amplio el Partido Colorado "tiene mejor intención de voto entre los jóvenes" de 18 a 29 años. "Nos visualizan como la renovación. Y somos la renovación. La fórmula es el educador y el economista. La transformación productiva y la educativa", describió.

Por otra parte, el líder de Ciudadanos se refirió a su programa de gobierno y desafió "a cualquiera" que quiera verlo. De esta manera, Talvi aseguró que está "preparado para gobernar" y que su sustento está en el documento que elaboraron más de 300 técnicos a los que no les pidió el "carnet de militante".

También dijo, sin aludir a nadie en particular, que no teme "perder votos por derecha", ya que eso no le "interesa". En el pasado el líder de Ciudadanos ha marcado sus diferencias respecto a la postura del candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Hace algunos días, por ejemplo, aseguró que siente más afinidad con el ingeniero socialista Daniel Martínez que con Manini. Por otra parte, Talvi también le bajó el pulgar al senador Pedro Bordaberry, quien manifestó su interés de lanzar una lista apoyando su candidatura y buscando la reelección en el Parlamento.

Fiel a su estilo, el candidato colorado cerró su discurso prometiendo un "pequeño país modelo" y aludiendo a su nuevo eslogan. "Ahora es posible", arengó.