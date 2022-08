Senadora paraguaya dice que un grupo de poder con presencia en Uruguay obligó a hablar a Marset

La senadora paraguaya Desirée Masi cuestionó los presuntos dichos del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien publicó un video en el que asegura que las acusaciones contra él son falsas, y dijo que el narcotraficante buscado por Interpol salió a declarar porque "alguien le está diciendo 'tenés que hablar, porque acá vamos a caer otros que al final de cuentas te hicimos un favor'", en entrevista con la radio paraguaya Monumental.

Según Masi, hay "un grupo que tiene mucho poder político, económico, que tiene un esquema en Paraguay, en Uruguay y en Bolivia", desde el que "hacen que hable como para distraer la atención", pero también para evitar ser capturados.

Una persona que dice ser Marset se comunicó con Telenoche este jueves luego de salir de la cárcel en Dubai en enero de 2022, por tratar de ingresar con un pasaporte paraguayo falso, y después de que Uruguay le diera un pasaporte porque no contaba con causas pendientes en Uruguay. Al poco tiempo, Interpol emitió una alerta de código rojo contra el narcotraficante, al que también se lo vincula con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia.

"No tienen pruebas de nada de lo que dicen, nada", afirmó la persona presuntamente desde Sudáfrica, en un video en el que utiliza lentes de sol y tapabocas.

"Tampoco tiene nada que ver Alejandro Balbi. Ni eso se respeta. Él hizo su trabajo. Así como hablan de él, meten a los presidentes, a Cartes, Mario Abdo, Lacalle. Todo me parece que se fueron al tema político y los problemas que tienen entre políticos no tiene nada que ver. En todo lo que me meten a mí, meten a mi señora, que tampoco tiene que ver con mis cosas. Tampoco tiene que ver como dicen ahí con lavado de dinero y empresas a su nombre. Ella creó una empresa sí, pero esa empresa nunca se utilizó. La empresa fue creada con 300 dólares creo y cuando hablan dicen que la empresa tenía un capital de no sé cuantos millones. Todos hablan porque tienen lengua", agrega.

Para la senadora paraguaya, integrante del partido de izquierda Partido Democrático Progresista, la palabra de Marset "no tiene ninguna credibilidad", y "habla desde la clandestinidad".