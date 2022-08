Marset habló desde Sudáfrica: "No tienen pruebas de nada, dejen de hablar"

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, sobre quien rige una alerta internacional, habló este jueves con Telenoche (Canal 4), presuntamente desde Sudáfrica, y reclamó que se deje de hablar de él.

El informativo señaló que se contactó desde un número con código sudafricano –luego de que este jueves El Observador informara que presuntamente se encontraba en ese país o en Mozambique– y dijo que todo lo que se ha dicho en estos días carece de "pruebas".

"No tienen pruebas de nada de lo que dicen, nada", afirmó en un video en el que utiliza lentes de sol y tapabocas.

Según el video divulgado por Telenoche, Marset defendió el trabajo de su abogado Alejandro Balbi, criticó la politización de su caso y cuestionó supuestos errores en la información que se le ha endilgado en los últimos días.

"Tampoco tiene nada que ver Alejandro Balbi. Ni eso se respeta. Él hizo su trabajo. Así como hablan de él, meten a los presidentes, a Cartes, Mario Abdo, Lacalle. Todo me parece que se fueron al tema político y los problemas que tienen entre políticos no tiene nada que ver. En todo lo que me meten a mí, meten a mi señora, que tampoco tiene que ver con mis cosas. Tampoco tiene que ver como dicen ahí con lavado de dinero y empresas a su nombre. Ella creó una empresa sí, pero esa empresa nunca se utilizó. La empresa fue creada con 300 dólares creo y cuando hablan dicen que la empresa tenía un capital de no sé cuantos millones. Todos hablan porque tienen lengua", sostuvo.

"No tienen pruebas de nada de lo que dicen, nada. Ahí, como van a ver, mi pasaporte que tiraron fechas de todos lados, en ninguna le pegaron. Están tirando todos a ver si embocan algo, pero no han embocado nada. Si juegan al 5 de oro o a la lotería no van a embocar ningún número tampoco. Están errando lejos, lejos, lejos", afirmó.

Pese a que Marset afirma que se "tiraron fechas" y "en ninguna le pegaron", la expedición con fecha el 28 de octubre de 2021 fue ampliamente informada. El Observador también informó que la impresión del pasaporte fue prácticamente un mes después, el 25 de noviembre.

"Dejen de hablar tanta cosa de la gente. No respetan nada. No sé cuánto ganan por salir en la tele. Está un poquito incómodo para mí. Un poquito bastante. Les pido por favor que terminen con eso. Si tienen pruebas de algo, hablen tranquilos. Pero no tienen pruebas de nada de lo que dicen. Ni siquiera saben qué fecha fui liberado, cuándo me dieron el pasaporte. Nada, nada, nada. Hablan, hablan, no se cansan de hablar. En todos los países, en todas las redes, en todos los canales. Podrido me tienen", agregó.

Un informe de la Inteligencia paraguaya, que contó con la colaboración de países de la región e incluyó escuchas telefónicas, ubica a Marset a la cabeza de una banda de narcotráfico con influencia continental, y describe al detalle su operativa de distribución de droga y lavado de dinero.

Según relató Telenoche, en la comunicación Marset cuestionó por ejemplo que se lo vincule a la muerte de Mauricio Schwartzman, el empresario que le tramitó el pasaporte paraguayo falso con el que cayó detenido en Dubái. Schwartzman fue asesinado por sicarios el 12 de setiembre de 2021, dos días después de la detención de Marset.

De acuerdo a una conversación interceptada por la inteligencia paraguaya, una de las operadoras de Marset, llamada Merchi, comentó "con picardía" que "el responsable" de la caída del uruguayo había sido enviado "al más allá". "Lionel dice que entiende porque seguramente hay un responsable que hizo que el jefe (Sebastián Marset) caiga en Dubái, Merchi dice que sí, pero comenta con picardía que 'ya no está' el responsable, lo mandaron al más allá al empresario del barrio Jara (refiriéndose a que lo mandaron matar), Lionel dice que se enteró de lo que pasó, Merchi le aclara que el empresario asesinado es Mauricio Schwartzman", dice el informe.