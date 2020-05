Ser y parecer: el gobierno y las señales en materia de transparencia

“Yo soy garantía de transparencia. Capaz que están acostumbrados a muchos años de que no era transparente el gobierno (… ) No piensen que somos todos iguales. Yo no me dejo hacer la banda por un empresario, no le devuelvo favores a nadie. Insisto, capaz que están acostumbrados a otra cosa pero conmigo nunca van a ver un interés oculto detrás”, dijo el presidente Luis Lacalle Pou en entrevista con El Observador el 1 de marzo, preguntado por el rol que cumpliría un empresario asesor suyo en el gobierno.