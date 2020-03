Series y películas para ver desde casa en este fin de semana aislado

Zodíaco

David Fincher es la mente maestra detrás de esta película de 2007 que de alguna manera adelanta lo que su director haría años más tarde en la serie original de Netflix, Mindhunter. Acá se mete a desentrañar la oscura historia del asesino del zodíaco, un criminal que tuvo en vilo al norte de California entre 1968 y 1969, y cuyo caso aún permanece abierto y sin sospechosos a la vista. Con Jake Gyllenhaal, Mar Ruffalo y Robert Downey Jr. este atrapante thriller es ideal para los días de encierro que se vienen. Disponible en Netflix.

The Wire

Quedarse encerrado en casa hasta quién sabe cuándo es un problema, claro que sí. Pero ese problema genera algunas oportunidades. Por ejemplo. la de arrancar o ponerse al día con The Wire, una producción de HBO que arrastra un legado pesado que ha sabido llevar con altura: la de ser, casi sin discusión, la mejor serie de la historia. Emitida entre 2002 y 2008 y con cinco temporadas disponibles, la serie sigue los pasos de la policía de Baltimore, que debe enfrentarse a una ciudad sitiada por las drogas y la violencia. Disponible en HBO GO y NS NOW.

This is Us

Es la serie que conquistó a los norteamericanos por retratar la vida de una familia de clase media común y silvestre. Dilemas personales y dramas de la vida cotidiana se entremezclan para proponer un viaje que constantemente va hacia atrás (la década de 1980) y adelante (el presente) y ayuda a comprender las acciones de los personajes y sus consecuencias a lo largo de sus vidas. Protagonizada por Milo Ventimiglia, Mandy Moore y Sterling K. Brown, la serie propone una reinvención del formato de telenovela tradicional, la fórmula que hizo emocionar a audiencias globales y le valió a la producción varios premios Emmy. Los críticos de La Vanguardia resumieron la ficción así: "This is Us es una serie que mezcla elementos de comedia y drama, y en la que los personajes deben lidiar con los aspectos difíciles de la vida, demostrando que el amor es una fuerza imparable y que los humanos son capaces de resistir más de lo que creen". Ideal para sentarse frente a la televisión a llorar, reírse y sentirse identificados con una familia que, a pesar de sus disfunciones, funciona tal como debería hacerlo. Disponible en Fox Premium y NS Now.

¡Madre!

Más que una película, ¡Madre! es una experiencia. Se estrenó en los cines por primera vez en 2017 y fue entonces cuando desató un sinfín de críticas mixtas. Algunos la odiaron y otros la amaron. Porque el largometraje dirigido por Darren Aronofsky y protagonizada por Jennifer Lawrence y Javier Bardem no es para tibios. A lo largo de la trama el espectador será testigo en primera fila de cómo la vida de una mujer se transforma cuando su marido, un escritor consagrado, y ella se mudan a una antigua casona en el campo. La reparan y transforman una mansión abandonada en un hogar. Una noche, un extraño matrimonio y sus dos hijos llegan de sorpresa y se instalan. La realidad empieza a difuminar sus límites dentro de la cabeza del personaje de Lawrence y lentamente todos empiezan a tener un compartamiento extraño sin saber muy bien qué está sucediendo. Una película para absorber con los sentidos y estar atentos a la crítica que el director lanza contra la Humanidad y su capacidad de llevárselo todo por delante. Disponible en Netflix.