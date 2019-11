Si a Richard Read le ofrecieran cargo en Inefop, "consultaría al PIT-CNT" antes de aceptar

El histórico líder del sindicato de la Federación de Obreros y Empleados de la BebidA, Richard Read, dijo que "no participaría" del gobierno de Luis Lacalle Pou, aunque señaló que, en caso de que le ofrecieran un cargo en el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, lo "consultaría al PIT-CNT" antes de decidirlo.

"No me atan prendas, soy frenteamplista, soy lo que soy, soy crítico, muchas veces me equivoco, tengo el freno de mano pronto para recular y no me privo de opinar", dijo al ser entrevistado en el programa Desayunos Informales.

"A mí no me ofrecieron ningún cargo", dijo, y agregó que "no participaría" del gobierno de Luis Lacalle Pou. Sin embargo, cuando se le preguntó si participaría del Inefop, dijo que en ese caso, al ser un órgano tripartito, lo hablaría antes con el PIT-CNT.

El senador blanco Álvaro Delgado, señaló en el mismo programa que Read es una persona "con enorme potencial". Ante la posibilidad de que se manejara su nombre para integrar el gobierno, el histórico dirigente de la FOEB –quien ya no integra la cúpula de la central sindical– se adelantó a hablar con el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, para decirle que no integraría el gabinete de la coalición.

"Ayer habló conmigo y lo descartó. Parto de la base de que si él lo descarta… Ayer me dijo que era un bolazo, y me parece que estuvo bien porque el compañero reconoce que soy el presidente de la central y que como mínimo tengo que estar informado, aunque no tiene por qué hacerlo. Si aceptara tendría todo el derecho del mundo. Capaz que a algunos compañeros no les gusta pero yo prefiero tener a un compañero del movimiento sindical que entiende cómo es la negociación colectiva y sobre todo que entiende cuáles serían los cambios posibles", dijo este miércoles Pereira en Doble Click.

En el programa del 12, Read destacó el "muy buen discurso" de Luis Lacalle Pou del domingo de noche, y lo comparó con el discurso de Tabaré Vázquez de 2005, en el que "tendió puentes" y se presentó como el gobernante "de todos los uruguayos".

Además, dijo si bien no le gustaba "la fórmula del Frente Amplio", votó a Daniel Martínez, "enojado".

El dirigente sindical fue crítico con cómo están funcionando los consejos de salarios, dado que "el contenido que tiene hoy caducó" y que "dejarlo como está se está muriendo solo". "Nadie se alegró mucho" con la ronda de negociaciones, en la que "el 90% laudó empatando o perdiendo salario", dijo.