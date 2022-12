Si no es Diego Alonso, ¿qué queda de los candidatos a la selección uruguaya en 2021, Gallardo, Medina y Aguirre?

Cuando la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) fue a buscar un entrenador en noviembre 2021, tras la salida de Óscar Washington Tabárez, al primero que le apuntaron fue al argentino Marcelo Gallardo.

Lo esperaron tres semanas, pero no recibieron señales positivas del entrenador.

Por esa razón luego pusieron el plan B con la opción de un entrenador uruguayo y se decidieron por Diego Alonso.

PABLO PORCIUNCULA / AFP

Diego Alonso

La prioridad para el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, fue el reconocido entrenador que se inició en el fútbol uruguayo en Nacional y que se consagró en River Plate argentino.

En ese momento el entrenador dirigía a los millonarios y decidió continuar en su club.

¿Qué dijo Ignacio Alonso sobre Gallardo en noviembre 2021?

En una entrevista con Referí en diciembre 2021, el presidente de la AUF fue consultado acerca de si haber ido tras Gallardo fue una apuesta en serio, respondió: "Sin dudas. Hablé tres o cuatro veces con su representante Juan Berros y vimos que existían posibilidades de hacer coincidir los tiempos de él ante una eventualidad salida de River y los de la selección. Entendimos que había margen para trasladar una propuesta creíble y esperar que la aceptara. El representante dijo que la propuesta era seria, pero que debían respetar los tiempos de Marcelo. En ese momento, en el primer encuentro, le pedimos que nos dijera que si la respuesta era negativa queríamos saberlo para no generar falsas expectativas. No queríamos perder tiempo, que tampoco lo perdiera él y que la gente no tuviera falsas expectativas. La apuesta era Gallardo. También sabíamos que con ese lapso de 10 o 12 días que debíamos esperar (al final fueron 20), debíamos tener alternativas construidas, que las teníamos desde el 19 de noviembre y sobre las que también trabajamos con esos tres nombres (Diego Alonso, Diego Aguirre y Alexander Medina) en los que coincidía nuestro Ejecutivo por experiencia, idea de juego y por el foco que teníamos que tener en los cuatro partidos. Porque aquí no hay otra que pensar en los cuatro partidos (que quedaban por las Eliminatorias en ese momento), pero también debíamos pensar en el técnico que te diera el empuje para este momento de urgencia y para un ciclo de cuatro años posteriores".

¿Un extranjero puede ser el entrenador de la selección uruguaya?

Al revisar la hoja de ruta para el período 2022-2026, los neutrales vuelven a mirar los apuntes que tenían hace un año.

¿Cuál es el problema de un técnico extranjero en la selección? El único problema es económico. La AUF no tiene capacidad para entrar a pulsear con su billetera en el mercado internacional.

De todas formas, puede seducir la grifa selección y estar al frente de un plantel que tiene por delante un gran desafío para el Mundial 2026 y uno más importante aún, para el Mundial 2030 si Uruguay consigue ser sede.

¿Gallardo es candidato si no arregla Alonso? El Muñeco fue el primer candidato para el presidente de la AUF.

El entrenador que debutó en Nacional, se despidió de River al terminar la temporada 2022.

Actualmente está sin equipo, pero proyecta su futuro en un equipo de Europa.

¿Cómo será la charla con Gallardo si la AUF llega a ese punto? Irán directo al tema económico porque ahí tienen un techo. Si no es obstáculo, luego avanzarán en el resto del proyecto deportivo.

¿Cuáles fueron las opciones de técnicos uruguayos para la selección?

Tras la decisión de Gallardo de seguir en River en diciembre de 2021, la AUF puso en marcha el plan B que incluía a Alonso, Medina y Aguirre.

Los neutrales se entrevistaron con los tres y finalmente eligieron a Alonso.

AFP

Alexander Medina llevó a Velez a la semifinal de la Libertadores y realizó un mal campeonato argentino

¿Qué ocurrió con Medina? Según pudo conocer Referí, fue considerado por la forma en que en corto lapso se había hecho un nombre en Argentina y presentó un proyecto que le gustó a los dirigentes. Mostró una visión moderna del fútbol. Los sorprendió con la presentación que hizo en el Complejo de la AUF, donde lo recibieron. Finalmente quedó como la segunda opción.

Desde noviembre 2021 hasta la actualidad, el Cacique dirigió a dos equipos. Tras cerrar dos años y medio exitosos con Talleres de Córdoba (junio 2017-diciembre 2019), asumió en el lugar que dejó Aguirre en Inter de Porto Alegre. Trabajo en Brasil entre diciembre 2021 y abril 2022, cuando fue cesado. Inmediatamente, en mayo de este año pasó a Vélez Sarsfield con el que realizó una gran Copa Libertadores, llegó a semifinales, pero cerró un mal torneo local. Además, fue cuestionado por la insólita forma en que dejó la cancha para jugar la semifinal ante Flamengo por la Libertadores.

Diego Aguirre solo dirigió tres meses en los últimos 13 meses y fue despedido de Cruz Azul tras sufrir una histórica goleada 7-0

¿Qué pasó con Aguirre? Fue la exposición que menos gustó a los dirigentes de la AUF de los tres candidatos uruguayos con los que se reunieron hace un año. Le marcaron que le faltó cuerpo técnico para que lo consideraran. Por eso, a último momento, después de la reunión que mantuvieron un domingo de tarde en la casa del entrenador y luego que se supo que Diego Alonso había ganado ventaja con la llegada del Profe Ortega, puso sobre la mesa el nombre de Fabián Coito como asistente. Cuando eso ocurrió ya era tarde.

De los últimos 13 meses, desde que se reunió con los dirigentes de la AUF, trabajó solamente tres meses, entre junio y agosto de 2022 en Cruz Azul de México, donde llegó con grandes expectativas y fue despedido después de perder cuatro partidos, dos por goleada, recibir 14 goles y anotar cinco en esos cuatro encuentros y sucumbir en el último con un contundente 0-7 de América el 20 de agosto.