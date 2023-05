Sindicato de OSE dice que hay agua para 30 días y que el día 31 va a ser "drástico"

El presidente de la Federación de Funcionarios de OSE (Ffose), Federico Kreimerman, criticó a las autoridades de la empresa pública por su comunicación durante la crisis de falta de agua y pidió que sean claras respecto a la "que sale de la canilla" y a qué puede pasar cuando se acaben las reservas de agua dulce.

Al igual que mencionó este sábado la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, "hay reservas de agua dulce para 20, 30 días, más menos", indicó Kreimerman este lunes en Informativo Sarandí (radio Sarandí).

De todas formas sostuvo que "queda tan poca agua en el río Santa Lucía que es hasta difícil de calcular". "Uno ve agua, pero ya pasó más de una vez que abajo del agua, de golpe, no estaba el fondo del río, sino que la acumulación de sedimento y otras cosas que está produciendo la situación hace que el volumen de agua disponible es menos de lo que se piensa", explicó.

Pero incluso si se va "al escenario optimista" de 30 días, "el día 31 es un escenario drástico". Para entonces se deberá aumentar la salinidad todavía más. "Estamos hablando de niveles de sal que son diez veces más de lo que estábamos acostumbrados, ya no solo pasa por ingerirla o cocinar, sino incluso otros usos domésticos: la higiene y demás se vuelve complicada".

Además, Kreimerman señaló otro aspecto que "no se está poniendo sobre la mesa": cómo afecta a la industria nacional, ya que "una buena parte, la ubicada al sur del país sobre todo, utiliza agua de OSE". "La industria alimenticia, del medicamento, embotelladora de otras bebidas, van a tener serios problemas. Ya está pasando hoy en la refinería de La Teja que utilizaba agua potable de OSE sin sal para sus principales calderas que generan la energía que mueve la refinería. Hoy están comprando agua por todos lados, en un nivel de desesperación importante", sostuvo.

"A veces se pierde de vista cuál es el impacto real y cuántas cosas estaban asociadas al agua potable en los parámetros de calidad que teníamos hace un tiempo", alegó.

El presidente del sindicato dijo que las consecuencias en las industrias pueden derivar en que se envíen trabajadores a seguros de paro. "No se entiende cómo el gobierno no decreta una emergencia que implique alertar a la población, visualizar el escenario, destinar recursos", advirtió.

Sindicato de OSE critica la comunicación e "improvisación"

El propio presidente de OSE, Raúl Montero, había hecho un "mea culpa" a fines de abril sobre la falta de comunicación respecto a cómo había empeorado la situación de déficit hídrico que llevaba varios meses. "Puede ser que nos hayamos comido la crisis en reservas de agua estas dos semanas y que no hayamos tenido una buena comunicación de que se iba agudizando", dio el jueves 27 de abril a Doble Click (Del Sol).

El presidente de Ffose dijo también que hubo momentos donde "se tomó agua con más sal de la que se informó en determinado momento". "Nosotros podemos ver que eso está volviendo a pasar. La gente que por su condición de salud o socioeconómica, está en esos bordes de lo que puede o no puede, se entera siempre después", dijo este lunes.

Para combatir la crisis, OSE aprobó construir una "represa precaria" aguas abajo del embalse de Aguas Corrientes para extender las reservas de abastecimiento de la zona metropolitana.

La represa tendrá un costo aproximado de $ 20 millones y podrá estar operativa en tres semanas, dijeron fuentes de OSE el 10 de mayo.

La represa es de construcción "exprés", según Kreimerman, "se puede hacer en cinco días obviamente saltándose todos los estudios de impacto ambiental y otros caminos que usualmente se harían, algo que en crisis todos podemos entender que hay que hacerlo, pero eso demuestra el manejo de la improvisación".

Kreimerman criticó el concepto que entiende que tiene el gobierno. "Piensan 'me la voy jugando para tratar de gastar lo menos posible a ver si llueve'", señaló el presidente del sindicato que señaló que el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) "informa de un déficit hídrico hace tres años”.

Kreimerman responsabiliza a "todas las administraciones"

Kreimerman responsabilizó a "todas las administraciones" por "la poca capacidad que al final terminó teniendo OSE de hacer frente" a la "crisis hídrica".

"La ausencia de inversiones reales para mejorar la capacidad de soportar del sistema de agua metropolitano le cabe a todos. La OSE ha quedado relegada desde el punto de vista de la inversión sobre todo en gran infraestructura por todas las administraciones", argumentó.

Además, desde 2013, aunque "se ha acelerado en los últimos dos años", existe una "reducción de personal" en la empresa pública.

El motivo por el que OSE queda relegada, según el presidente del sindicato, "muchas veces es la rentabilidad de la OSE".

"Se pretende que la OSE genere dinero. Es una empresa que factura solo a través de su tarifa. Cuando alguien nos habla de construir nuevas plantas o nuevas represas que salen decenas o centenas de millones de dólares lo debería hacer el Estado. Como una obra que en definitiva redunda en un beneficio para todos los uruguayos", sostuvo.

El debate "mezquino" sobre Casupá y Neptuno

Finalmente, Kreimerman calificó de "mezquino" el debate entre la oposición y el gobierno sobre los proyectos de Casupá y de Neptuno.

"El proyecto Neptuno sería otro disparate. No aportaría una solución. Usa agua del Río de la Plata y no prevé en su proceso quitar la sal. Y es una tercera parte nomás del abastecimiento de Montevideo. No sería una solución. Deberían suspenderlo y estudiarlo de vuelta, no tiene sentido. Y sobre Casupá, no lo hicieron los actuales, pero tampoco los anteriores".