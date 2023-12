Socialistas deciden lista al Senado con la tensión entre buscar votos y afianzar sus aliados ideológicos

La tensión entre el pragmatismo electoral para ganar votos y la autenticidad ideológica, tan cara para la nueva línea de la colectividad más vieja de la izquierda, marcará la discusión de los próximos meses en el Partido Socialista.

La estructura conducida por el 'ortodoxo' Gonzalo Civila –reelecto en la dirección por amplia mayoría aunque en medio de un proceso de recambio que por momentos ha sido doloroso– tendrá el próximo 10 de marzo un Congreso Extraordinario para apuntalar la política de alianzas y la plataforma electoral, a lo que seguirá la elección de la lista socialista al Senado para los comicios de octubre.

"Somos la única fuerza política que elige así a sus listas electorales", dijo el secretario general Civila a El Observador. "No es lo mismo discutir una política de alianzas electoral cuando tenés una estrategia ideológica y programática a distintos niveles", sostuvo el diputado, pero indicó que los acuerdos no dependerán solo de los socialistas, en tanto cada socio tiene su propia historia, al tiempo que reconoció que "la diversidad territorial es muy grande".

Aunque el dirigente insiste en que "es recontra prematuro" hablar de nombres –algo que por otro lado será votado en la estructura–, no hay un solo análisis en boca de los "latas" que no lo contemple como el principal nombre para encabezar la nómina al Senado.

En 2019 fue seleccionado para esa posición el exministro Daniel Olesker, quien dejó la banca a fines del 2022 en manos de su compañero José Nunes. Las últimas elecciones dejaron al centenario partido de Emilio Frugoni, Vivian Trías y José Pedro Cardoso con solo una banca en la Cámara de Senadores, con una de sus representaciones parlamentarias más bajas desde el retorno a la democracia.

Pero la histórica lista 90 volverá a competir "en todos los lugares donde sea viable" y con "todos los esfuerzos posibles para consolidar una presentación nacional compartida de Izquierda y Libertad", la alianza que encabezan junto a Casa Grande, el PVP y la 5005. Y ahí se abren dos posibilidades: la de un sublema con los socios o la de una lista común al Senado.

Así queda expresado en los dos documentos disparatorios a los que accedió El Observador, lo que ya abre el debate en la estructura. Tan así que algunos dirigentes ya se han mostrado proclives a sondear una lista común con los socios –lo que, por ejemplo, abre la puerta a llevar como segunda titular al Senado a la líder de Casa Grande, Constanza Moreira–, mientras que otros lo consideran un riesgo al estar renunciando a la posibilidad de retomar una segunda banca socialista.

Otra clave esbozada en el partido es la de la batalla por las diputaciones en cada departamento. A impulso de referentes del interior en el último Ejecutivo, el documento recoge que las listas a la Cámara de Representantes e incluso a las elecciones departamentales en 2025 "no deben cerrarse ni atenerse al arco de “Izquierda y Libertad”, aunque sí deberían priorizarlo siempre que fuera posible".

"En aquellos departamentos donde no se logren acuerdos aceptables entre los sectores de la corriente o donde los mismos no tengan presencia o el relacionamiento no lo haga viable", queda abierta la puerta a habilitar "la realización de otros esquemas de alianzas, siempre que los mismos no inviabilicen el acuerdo nacional".

La afirmación cobra vital importancia para algunos dirigentes del interior que vislumbran la dificultad de retener una banca a nombre del Frente Amplio sin que sea del MPP, uno de los sectores con mayor estructura nacional y la lista con mejor desempeño del país cuando de octubre se trata. En 2019 fue el acuerdo con los emepepistas en Soriano lo que permitió la proclamación de Enzo Malán como diputado.

Lo mismo sucede en otros departamentos con los seregnistas.

Civila, y el propio documento bajado a la estructura, mantienen que "es prematuro tomar definiciones demasiado específicas sobre una realidad incierta".

El "cuarto espacio de izquierda"

El Partido Socialista celebra haber alentado "la construcción de una corriente de impronta socialista dentro del movimiento popular y particularmente en el Frente Amplio", lo que a su entender viene fortaleciendo "un cuarto espacio de izquierda" en la coalición, por fuera de las tres patas clásicas: el marxismo-leninismo del Partido Comunista y afines, el nacionalismo popular del MPP y aliados y la socialdemocracia de seregnistas, como la Convocatoria encabezada por Mario Bergara.

"Según nuestro diagnóstico de aquel momento ese espacio era aún difuso y estaba relativamente invisibilizado dentro del FA, algo que en la elección interna habíamos comenzado a desafiar. La realidad de hoy es diferente: el objetivo trazado lo concretamos", analiza el documento bajado a la estructura.

"Este tipo de acuerdos tan abarcativos, que no son habituales dentro del FA, están muy por encima de lo que hemos logrado en políticas de alianzas anteriores y son vitales tanto para el perfil político actual del partido como para una dinámica de corrientes ideológicas cada vez más visible dentro del Frente y que nosotros mismos alentamos como camino de síntesis y avance que combina unidad con diversidad y lucha de ideas", afirman el documento.

Entre las posiciones compartidas destacan el impulso al plebiscito por seguridad social junto al PIT-CNT, la precandidatura de Carolina Cosse y las más de cien mociones conjuntas para el Congreso programático del FA.

Los socialistas reconocen no obstante que "las realidades son diversas": "En muchos lugares la coincidencia es casi natural mientras que en varios puntos del país los grupos aliados no tienen presencia, los enfoques sobre la realidad local son muy distintos o el relacionamiento no es el mejor".

En virtud de la consolidación de su alianza Izquierda y Libertad, el documento sostiene que "sería poco comprensible" no pensar en un pacto electoral que "no recogiera este esfuerzo o no fuera coherente con el mismo".

"Para hacer posible este acuerdo y contribuir a una mayor representación de todos, el Partido (Socialista) como aliado mayor deberá regirse por un criterio de generosidad, poniendo a disposición lugares en las listas y recursos, sin que esto implique retrocesos respecto de la representación actual en ninguna de las Cámaras", advierten.

Un segundo documento refiere a que lo electoral "no es una construcción en el vacío" y que buscarán "contrastar" también desde ese plano su "línea" identitaria, "con la adaptación creativa a cada contexto".

En un texto en que desarrollan los ejes de su plataforma, los socialistas plantean que "un desarrollo a fondo" de su "mirada sistémica" por revertir desigualdades "exige volver a discutir" una propuesta "largamente postergada de una reforma constitucional integral".