Sociedad Uruguaya de Pediatría celebró que niños puedan volver a acceder a una vacuna "segura y efectiva"

La Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) emitió un comunicado en el que sostiene que la revocación de la sentencia que había suspendido la vacunación contra el covid-19 en niños menores de 13 años es “una gran noticia para la sociedad en su conjunto” ya que “podrán acceder a una vacuna segura y efectiva frente a un virus que tanto daño ha causado”.

Según la SUP, los debates en el ámbito de la salud "deben sostenerse con pruebas científicas y rigurosidad técnica". En ese sentido, indicó que con el paso del tiempo la evidencia sobre el beneficio y la seguridad de la vacunación contra la covid-19 "sigue ampliándose” mientras que los resultados del proceso de inmunización “se ven con claridad” tanto en Uruguay como en el mundo.

La sociedad científica indicó que “mantiene su opinión favorable y recomienda” la vacunación anticovid-19 a menores “en el pleno convencimiento de que las vacunas son una herramienta fundamental para el control de las enfermedades”.

A su vez, la SUP exhortó a “mantener todas las vacunas del certificado esquema de vacunación al día” y “continuar con las medidas no farmacológicas ya conocidas para evitar contagios de infecciones respiratorias incluyendo covid-19”.

Este martes el Tribunal de Apelaciones de Sexto Turno revocó la sentencia del juez de feria Alejandro Recarey que había determinado la suspensión de la vacunación de menores.

En el fallo firmado por las ministras Marta Gómez, Martha Alves y Mónica Bórtoli, al que accedió El Observador, se señala que el abogado Maximilano Dentone no podía arrogarse la representación de todos los menores en Uruguay (es decir, no se hizo lugar a los intereses difusos), que el recurso de amparo estaba fuera de fecha, que la demanda fue "poco clara" y no cumplió con "la debida sustanciación", entre otros conceptos.

En otro orden, sostuvieron que "se viene vacunando desde hace trece o cinco meses respectivamente respecto de los menores".

"No se probó en estas actuaciones lesión, restricción o amenaza a ningún derecho o libertad dado que la vacunación nunca fue obligatoria, siempre fue y es facultativa", añadieron.

El fallo del juez Recarey el pasado 7 de julio por el cual se suspendió la vacunación en menores hasta que se presenten íntegramente los contratos con Pfizer tildó de "ilegal" e "inconstitucional" la campaña de inoculación contra el covid-19.

El subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, informó en redes sociales que este jueves se retomará la vacunación contra covid-19 en menores de 5 a 11 años sin agenda.