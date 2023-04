Socios seregnistas condicionan apoyo a Bergara a seguir evolución de las encuestas y esperan por definición de Astori

Pasó casi un año desde que el senador Mario Bergara juntara en el bar La Hacienda un lunes 16 de mayo a los socios de la corriente socialdemócrata del Frente Amplio –llamada Convocatoria Seregnista-Progresistas– para empezar a "instalar" una candidatura del espacio como alternativa a la polarización entre Carolina Cosse y Yamandú Orsi.

Pasaron también casi seis meses desde que un encuentro nacional de la corriente resolviera "trabajar para construir una precandidatura que exprese" la "sensibilidad política", con la promesa de zanjar el debate para marzo de 2023. Por finalizar abril, la definición no solo sigue sin tomarse sino que enfrenta a Bergara con Danilo Astori en un tironeo político con diferentes posturas en torno a qué estrategia seguir.

Por el medio no hubo más que idas y vueltas: ante la falta de ambiente, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) tuvo que dejar por el camino una propuesta de dirigentes de incluir en la declaración de su Convención Nacional un inciso en que explicitaba su impulso a la candidatura de Mario Bergara.

"Si lo votamos en Plataforma, sale Orsi", dijo –palabras más, palabras menos– el referente del sector, Álvaro García, exdirector de la OPP, en conversaciones con dirigentes. La agrupación ha dilatado así una definición, a la espera del pronunciamiento del resto de los socios, que se mantienen fríos mientras Bergara –respaldado por su sector Fuerza Renovadora– está abocado a recorrer el país.

Plataforma y Magnolia –del exintendente Christian Di Candia y el neurólogo Federico Preve– plantearon en la última reunión entre cabecillas de la Convocatoria que están "dispuestos" a apoyar una candidatura de Bergara, con la "condición" de que se evalúe periódicamente su desempeño en las encuestas, pudiendo renunciar a ese camino sobre el Congreso del FA en diciembre, si los números de la opinión pública no repuntan.

Los líderes de estos grupos se llaman ahora a silencio hasta que no haya una decisión "colectiva". La palabra –¿final?– la tendrá Astori, que este sábado escuchará la visión de las 17 departamentales del interior de su sector Asamblea Uruguay. "Hemos constatado que hay muchas opiniones distintas. No hay una línea que muestre claramente por dónde hay que caminar", había dicho el exministro a El Observador.

Astori tomó la posta para determinar el futuro de la interna seregnista y desde marzo hasta la fecha ha recibido presencialmente en su casa –en distintos días– al propio Bergara, a Álvaro García, y a Di Candia y Preve, según confirmó El Observador. El histórico dirigente continúa transmitiendo puertas adentro su reticencia a centrarse en un debate por las candidaturas y no conversar sobre los temas que afligen al país.

La departamental de Asamblea Uruguay en Canelones discutió esta semana qué camino seguir, y las opiniones difieren según cada nombre, informó a El Observador un participante en ese diálogo. La definición inquieta a dirigentes de la 2121 que empiezan a recibir consultas de los militantes locales sobre si se alinearán con el intendente, como es el caso del alcalde de La Paz, Bruno Fernández.

La semana que viene será el turno de la departamental en Montevideo, en la sede de Asamblea Uruguay sobre la calle Carlos Quijano. Con las opiniones recolectadas, la cúpula conducida por Astori se apresta a tomar partido para mayo, y su posición traerá aparejado el pronunciamiento final de todos los socios.

Algunos dirigentes sostienen off the record que a cada día que pasa sin definición más debilitan la figura de Bergara, por lo que, por sí o por no, deben apresurar la discusión.

La estrategia

El sector de Bergara, Fuerza Renovadora, ya está jugado por la precandidatura. "Es como el huevo y la gallina, mientras no largás, no marcás bien, y si no marcás bien, no largás", responde el expresidente del Banco Central ante los cuestionamientos por las encuestas, que en la última edición de Cifra le había marcado una intención de voto del 2%.

Según supo El Observador, ciertos sectores de Convocatoria ya han solicitado precio a las consultoras para empezar a medir, entre otras cuestiones, el impacto que tengan las recorridas que ya ha emprendido el economista.

Todos los grupos coinciden en que se debe fortalecer la alianza como una "sensibilidad" distinta a la del MPP, el Partido Comunista, socialistas y aliados, aunque las diferencias emergen en torno a la estrategia.

Búsqueda informó este jueves que desde el entorno de Bergara comienzan a surgir voces proclives a proceder con la precandidatura aún cuando no alineara el apoyo de Astori, al tiempo que su figura recibe respaldos en el interior como el de Ramón Fontinciella en Salto –informó La Diaria– y atrae la simpatía del exintendente de Treinta y Tres, Gerardo Amaral y el exministro Enzo Benech.