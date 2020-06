Sturla sobre reapertura de los shoppings: "Pareciera que Dios no es útil"

El cardenal Daniel Sturla se refirió este viernes en su audición semanal en Radio Oriental al visto bueno del Poder Ejecutivo para que este lunes vuelvan a abrir sus puertas los shoppings, luego de aprobar un protocolo sanitario.

"Para muchos de nosotros —y el Uruguay parecería que lo estuviera demostrando en estos días con algunas decisiones que se toman— Dios no es útil. Dios no es práctico. Sí es práctico que funcione el comercio, la industria, la construcción y que haya movimiento de dinero. Es decir, que Uruguay no se quede económicamente", señaló el cardenal y arzobispo de Montevideo.

La Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU) elaboró en las últimas semanas un protocolo sanitario para retomar las misas con público en todo el país, pero todavía no tuvo el visto bueno del Poder Ejecutivo para implementarlo. Si bien el documento fue aprobado por el Ministerio de Salud Pública (MSP), el gobierno pidió a la Iglesia Católica más tiempo para poder analizarlo junto al comité de científicos.

No obstante, la Iglesia no tuvo una respuesta, algo que sí sucedió con los shoppings, lo que generó malestar entre los religiosos.

"Se acerca el Día de la Madre y pareciera que el mejor homenaje es abrir los shoppings. Así se pueden hacer los regalos y hay un movimiento de dinero", apuntó Sturla.

El cardenal continuó diciendo que para los creyentes "no hay nada más práctico o más útil que Dios". "Que el señor ilumine a quienes tienen que tomar las decisiones y que entonces podamos dar pasos hacia esta nueva normalidad que nos encuentre a cada uno en su lugar y que le dé a Dios el único lugar que le corresponde: el primero", pidió.

Sturla también se refirió al "ferviente deseo de reinicar las celebraciones con fieles" en su audicional semanal radial del 29 de mayo. "Es clarísimo por parte de la Iglesia Católica el ferviente deseo de poder reiniciar las celebraciones con fieles, siguiendo un protocolo muy estricto que ya ha sido avalado por el Ministerio de Salud Pública", dijo entonces y agregó que el gobierno había pedido esperar "un poco".

"Es una decisión que corresponde que la tomen los obispos, una decisión que queremos hacer en diálogo con el gobierno y con otras manifestaciones religiosas: con la comunidad judía, la iglesia luterana, anglicana y las evangélicas”, señaló el cardenal.

Las misas con público se suspendieron el pasado 15 de marzo, aunque las iglesias —sobre todo las parroquias del interior— no cerraron sus puertas y permiten que los fieles puedan ir a rezar si lo necesitan. En la mayoría de los casos, los sacerdotes pasaron a dar misas de forma online o también a través de otras vías como las radios locales.

El presidente de la Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU), monseñor Arturo Fajardo, dijo en las últimas semanas en diálogo con El Observador que la intención de la Iglesia Católica era retomar la actividad para fines de mayo junto a un protocolo sanitario que, entre otras cosas, establecía el ingreso con tapabocas, la utilización de alcohol en gel y la presencia de público pero por debajo del aforo.