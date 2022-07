¿Suárez a Nacional? El viaje del presidente José Fuentes, el último intento del club para convencer a Suárez

Este jueves se cumplen las dos semanas que el delantero Luis Suárez estableció como fecha para resolver dónde jugará el próximo semestre y en qué club preparará el Mundial. En plena definición del goleador histórico de la selección sobre su futuro, el presidente de Nacional, José Fuentes, se embarcó este martes al mediodía hacia Madrid para intentar convencer al Pistolero que Nacional es la mejor opción para jugar hasta noviembre y prepararse para su cuarto Mundial..

El viaje de Fuentes tiene como única aspiración conseguir una respuesta afirmativa del delantero.

Suárez quería "cariño", Nacional le responde con sus mejores gestos, después que el miércoles 4 de julio se manifestó en Referí, disconforme porque los tricolores no se interesaron por su concurso, cuando River Plate argentino movió todo para hacerse con el delantero, quien dos meses antes había dicho que su futuro estaba en Europa y que no jugaría en Sudamérica.

El mismo día de tarde, Fuentes asumió la responsabilidad y error de no haber llamado a Suárez para ofrecerle el club, y comenzó la maratónica carrera para hacer entender al salteño que si Nacional no lo llamó fue porque había expresado que no estaba en sus planes volver a Sudamérica.

De allí en más, el presidente, que estuvo en contacto todos los días con el jugador, y los hinchas, a través de las redes sociales y con #SuarezaNacional, hicieron saber a Suárez que lo estaban esperando.

También jugadores del actual plantel, exjugadores y hasta ídolos como Ruben Sosa y Álvaro Recoba manifestaron su deseo de ver a Suárez otra vez con la blusa tricolor.

El penúltimo acto de la campaña de Nacional para convencer al Pistolero ocurrió el domingo, cuando los hinchas publicaron como foto de perfil una imagen de Suárez que se viralizó.

Y el último paso de los tricolores fue el viaje del presidente para conversar personalmente sobre el tema.

Nacional tiene cartas en la manga para terminar de seducir al futbolista, y las jugará este miércoles si fuera necesario.

Cada día que pasa, y no se define el tema, Suárez está más cerca de Montevideo. Porque si aún no confirmó equipo es porque no recibió el ofrecimiento que estaba buscando.

Por esa razón, los tricolores se ilusionan con el regreso del goleador que se formó en Los Céspedes.

Las cuentas que realizan los dirigentes de Nacional, que los anima a esperar el regreso de Suárez son las siguientes:

1) jugará tres meses y medio, desde la última semana de julio a la primera de noviembre, en Nacional, por tanto si entiende que se trata de una liga devaluada no tiene mucho para perder

2) Como máximo, si debuta en la primera fecha del Clausura y juega todos los partidos, podrá disputar 22 encuentros: 15 del Torneo Clausura, dos finales del Uruguayo si los tricolores entran en la definición por el título y cinco por la Copa Sudamericana (dos de cuartos de final, dos de semifinal y la final)

3) Tiene el desafío de ganar un título internacional para un club uruguayo después de 33 años

4) Tiene la opción de conquistar otra vez el Campeonato Uruguayo

4) Volverá al lugar en el que se formó y preparará el Mundial cerca del Complejo de la AUF

En ese contexto, los albos esperan que Suárez les de el sí para preparar un singular recibimiento en los próximos días en Montevideo.

En cualquier caso, la llegada del Pistolero a Uruguay no podrá demorarse más allá del domingo, para comenzar a entrenar el lunes con su nuevo equipo porque el viernes 29 debuta en el Clausura y el martes 2 de agosto (en 13 días) jugará el primer partido de cuartos de final de la Sudamericana, que es clave para que Nacional siga en carrera por el título.

A favor de Suárez juega el hecho de que volvería a Montevideo en la mejor forma física, por el trabajo que realiza en España como preparación base para el Mundial, pero en contra que arriba sin fútbol y saldrá a la cancha para definir la clasificación ante Goianiense el martes 2 y el martes 9.