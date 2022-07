Un periodista argentino alentó a Suárez a venir a Nacional y halagó a su hinchada: "Es un pueblo totalmente seguidor"

El periodista argentino Pablo Carrozza se deshizo en elogios con la hinchada de Nacional y alentó a Luis Suárez a volver al fútbol uruguayo para preparase para el Mundial de Qatar 2022.

"Suárez va a tener que definir su futuro intentando jugar lo menos posible en este caso con más de la mitad del pueblo charrúa que han hecho una convocatoria magnífica, sin precedentes, realmente impactante. Ustedes saben que soy un convencido de la hinchada de Nacional, de lo que significa el pueblo tricolor no solo para el Uruguay sino para el fútbol sudamericano, lo que representa su historia y este Nacional que necesita de figuras", dijo Carrozza en su canal de YouTube.

"Nacional se basa mucho en el apoyo de su gente, es un pueblo totalmente seguidor, fiel, que invade cada país que le toca jugar. No hablamos del torneo doméstico donde las canchas son más pequeñas. La magnitud de lo que representa Nacional se ve cada vez que le toca jugar una competencia internacional yendo a La Plata, yendo a Liniers o yendo a Santa Fe. Le dan 2.000 entradas: agotan. Le dan 60.000 entradas: agotan. Nacional tiene que ir a ser local a Estados Unidos y agota. Eso se ve reflejado en esta convocatoria de redes sociales, en esta suerte de banderazo virtual", agregó en referencia a la enorme movida que organizó la hinchada tricolor en redes sociales para lograr traer a Suárez creando el hashtag #SuárezaNacional y cambiando las fotos de sus perfiles.

"Yo sinceramente no he visto ministros, senadores, gente de la política, del fútbol, de otros ambientes, ponerse en Twitter la foto de Nacional y hacerlo tendencia mundial. No solo en un país que tiene 3 millones de habitantes, sino tendencia mundial", comentó el polémico periodista.

"Sería espectacular que pueda jugar contra City Torque, contra Miramar Misiones, que pueda jugar la Copa Uruguaya, me encantaría", agregó Carrozza que dijo que "entre River y Nacional no hay tanta diferencia".

Sobre el final de su video, Carrozza le mandó un mensaje directo a Suárez pidiéndole que se vuelva a poner la camiseta de Nacional porque en el fútbol uruguayo lo van a "cagar a patadas" y eso va a ser una buena preparación para el Mundial: