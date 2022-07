Suárez a Nacional: para Lugano es “muy difícil” pero “sería espectacular” para el fútbol uruguayo

Diego Lugano, excapitán de la selección uruguaya y compañero de Luis Suárez en la celeste, consideró “muy difícil” que el atacante celeste pueda llegar a Nacional y dijo que, de concretarse su regreso a los albos, “sería espectacular” para el fútbol uruguayo.

El zaguero, que también hizo inferiores en Nacional pero que decidió no regresar al fútbol uruguayo en el cierre de su carrera, señaló que la chance tricolor surgió tras la negativa del salteño a jugar en River Plate argentino.

“Todo parte de ahí”, dijo a ESPN Argentina este domingo, donde hicieron referencia a la nueva campaña que hicieron los hincas tricolores en Twitter con la imagen del delantero.

La campaña con la imagen de Suárez fue comentada en Argentina

“Creo que en una entrevista con Argentina, (dice que) le sorprendió, o le dolió, que Nacional no lo haya llamado. Cosa que, conociendo a Luis, se le debe haber escapado una palabra, pero generó en Uruguay, en Nacional, un movimiento, como diciendo ‘nunca nos imaginábamos que estábamos con esa chance de traerlo’”.

“Automáticamente, el presidente (José Fuentes) y toda la hinchada empezó a soñar con la llegada de Luis”, agregó, en referencia a los contactos desde la directiva del club con Suárez y a las campañas que iniciaron los bolsos en sus redes sociales.

Sobre la posibilidad de que el salteño llegue a Nacional, Lugano dijo que la ve "muy difícil".

“No voy a dar una opinión. Creo que sigue siendo muy difícil”, señaló. “Para el fútbol uruguayo sería espectacular”, agregó.

Lugano dijo que Suárez estaba pensando su futuro y señaló que no hablaba con él desde que estaban los rumores de su llegada a River.

“No he hablado con él para no tener después la intención de filtrar una información, mejor no saber nada, pero cualquier cosa que sea, que sea lo mejor para Luis”, expresó.