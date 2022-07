¿Por qué los hinchas de Vélez Sarsfield se pusieron caretas de Luis Suárez?

Hinchas de Vélez Sarsfield llevaron caretas con la imagen de Luis Suárez al partido ante River Plate que se jugó este domingo a la noche por el campeonato argentino.

De esa forma, los parciales de Liniers se burlaron de los “millonarios”, que tenían muy avanzada la llegada del atacante uruguayo si lograban clasificar a cuartos de final de la Copa Libertadores.

Eso no ocurrió porque Vélez, dirigido por el Cacique Medina, eliminó a River en octavos y Suárez desistió de su llegada a Argentina, lo que abrió la posibilidad de su regreso a Nacional.

Por eso, los hinchas de Vélez se burlaron de los millonarios por haberles cortado el sueño del fichaje del uruguayo.

“No vengo a River porque quedó afuera de la Libertadores”, dijo un hincha con la máscara de Suárez, haciéndose pasar por el salteño.

“Suárez no juega hoy, me parece que no llegaron a ningún acuerdo”, dijo otro a Paso a paso de TyC Sports.