Nacional, Suárez y el “cariño” que le faltó a los albos para que el Pistolero volviera al Parque

Luis Suárez se preparará para el Mundial de Qatar 2022 en un equipo de España, Holanda o Italia y este mercado de pases de invierno en Uruguay será recordado porque la falta de interés de Nacional y el “cariño” que no le dieron los tricolores al goleador histórico de la selección, cerró la puerta que todos los hinchas hubieran querido abrir: el regreso del Pistolero al Gran Parque Central.

En una charla que el salteño mantuvo este miércoles con Referí, adelantó que descartó la posibilidad de jugar en River Plate de Argentina tras su eliminación de la Copa Libertadores (el miércoles ante Velez) y lamentó que Nacional no se haya interesado en su concurso.

"Estoy sorprendido porque los dirigentes de Nacional ni siquiera me llamaron para saber mi situación. Porque si llegué a pensar e ilusionarme con la posibilidad de River, lo mismo hubiera pasado con la de Nacional, que fue mi casa", dijo el delantero.

Desde el pasado mes de junio, River Plate a través del uruguayo Enzo Francescoli, mánager del club, el entrenador Marcelo Gallardo, sus hinchas y el entorno del fútbol de los millonarios se encargaron de hacerle sentir que en Buenos Aires tendría una buena ocasión para prepararse para su último Mundial.

Suárez y su despedida de Atlético de Madrid

Ese cariño de la gente le movió el piso al futbolista, quien confesó que estuvo muy cerca de River.

Al mismo tiempo que en Argentina, Suárez era la noticia porque los millonarios se ilusionaban con su regreso, desde Nacional no se levantaron voces por el regreso de uno de los mejores delanteros del mundo, pese al amor del salteño por el club y el fanatismo que tienen sus hijos por el club tricolor, lo que hubiera despertado su interés y, según Suárez, se planteó la opción de: “¿Por qué no (volver a Nacional)?”.

El presidente de Nacional, José Fuentes, explicó que los tricolores no hicieron ninguna gestión por el delantero de la selección porque Suárez este mismo año había manifestado que no estaba convencido de regresar a jugar a Sudamérica en esta etapa de su carrera, a seis meses de un Mundial.

Antes no, ahora sí

A lo largo de su carrera, desde que se fue de Nacional en 2006, Suárez expresó en sus primeros tiempos en Europa que su sueño era terminar su etapa como jugador con los tricolores.

Luego, en su último pasaje por Barcelona, en 2020, expresó: “Siempre dije que soy de Nacional, estoy agradecido a Nacional, soy profesional gracias a Nacional, me dio de comer cuando era chico. Pero llevo diez años en la selección, me siento identificado como jugador de la selección y no me gustaría dejar la imagen del futbolista uruguayo que jugó sus últimos seis meses en Nacional. Pero en el fútbol nunca se sabe qué puede pasar”.

En octubre de 2021, cuando su nombre sonó en Corinthians, manifestó: "Valoro tanto el esfuerzo que he hecho para estar en lo máximo del fútbol y dejar una buena imagen, que si vuelvo al fútbol sudamericano con 36 o 37, la gente me va a exigir como si tuviera 27 o 30", dijo en diálogo con ESPN Brasil. "Si no puedo rendir a ese nivel, prefiero tratar de evitar que digan que no corro como antes o que no hago los mismos goles", añadió.

"Para no dejar esa imagen prefiero seguir disfrutando en otro lado, donde la condición física me dé hasta donde me dé. Que pueda seguir disfrutando del fútbol sin esa presión que sentís en Sudamérica, que es más que en Estados Unidos, Asia o en donde quieras disfrutar con 37 años", sostuvo.

Al respecto este miércoles manifestó que su opinión fue cambiando a medida que pasó el tiempo, "porque vas experimentando otro tiempo de sensaciones”. Sin embargo, dijo el futbolista uruguayo, “River escuchó esos mensajes acerca de que no quiero jugar en Sudamérica, pero se comunicaron igual para ver si tenían una posibilidad. Tuvieron muchísimo interés y ahí se abrieron las puertas, por eso manejé esas posibilidades. Porque River escuchó que no iba a volver e intentó”.

Suárez en Nacional

“Si Nacional vio que le abrí las puertas a River, ¿por qué no intentaron? Ese es mi dolor sobre los dirigentes de Nacional. Y no se trata de ahora voy a intentar convencerlo. No. ¿Por qué Luis Suárez habló? ¡No! Las cosas no son así. Se tratan de otra manera. La gente malinterpreta y eso es lo que quise decir. Si Nacional me hubiese manifestado cariño…”, reflexionó.

River sedujo al Pistolero con su insistencia, y dijo que si jugaba en Argentina no era por un tema económico, porque reconoció que con River nunca habló de su remuneración.

“Si me daban 15 o lo que fuera lo iba a agarrar porque no es un tema económico. Es un tema deportivo. Si es económico ya estaría en los países de los que recibí varias ofertas. Enzo y toda la gente de River te pueden explicar que no es un tema económico. Mi interés era deportivo y querer jugar”, dijo el uruguayo.

Además, tildó de “incoherente” cualquier llamado que quisiera realizar Nacional en estos días.

Instagram

Los hijos de Suárez y la camiseta de Nacional

“El llamado ahora sería incoherente. ¿Por qué? Porque Luis Suárez está pidiendo que lo llame Nacional. Yo no quiero que me llame Nacional ahora. Fue solamente un comentario. Yo no le cerré la puerta a ningún club de los que me llamaron. Estoy analizando y viendo deportivamente qué es lo mejor. Que Nacional esté compitiendo a nivel internacional es importante”, dijo y dejó claro que los albos tenían para ofrecer al delantero algo de lo que buscaba: competencia internacional.

Sin embargo, entiende que “ahora queda feo que me llame Nacional, ahora porque pedí que me llamaran", e ironizó: "Si Nacional no se interesó es porque capaz porque no necesita. Yo di una opinión. Nada más”.

Recordó el delantero que cuando se fue de Barcelona, llegó a Madrid por una razón: lo convenció la forma en que Atlético de Madrid fue por el delantero.

“Atlético tiró la piedra para ver si saltaba algo y saltó. Me ilusionó. Llamó el entrenador, el director deportivo, el presidente. El jugador necesita cariño y estar donde lo quieren. Y lo mismo pasó con River, y pasa con clubes que te insisten. Te hacen sentir valorado”.

¿Cuáles son las opciones que maneja Suárez?

Por estos días, Suárez estudia tres "propuestas interesantes" del fútbol europeo y según supo Referí, serían una de España, otra de Holanda y otra de Italia.

Además, tuvo ofrecimientos de equipos de todas partes del mundo, reconoció el jugador, quien agregó que a ninguno le dijo que no.

También dijo públicamente que se planteó como objetivo que en dos semanas resolverá dónde jugará antes de Qatar 2022.

Tras la charla con Referí, el futbolista habló en Argentina y en Sport 890 en Uruguay, y explicó que recibió ofrecimientos de cinco equipos de Brasil, pero los descartó por la forma en que se desarrolla la competencia, con viajes largos y partidos cada tres días, lo que no le permitiría permanecer cerca de su familia y compartir con ellos.

También reconoció que recibió ofrecimientos de varios equipos de la MLS de Estados Unidos, pero hoy no los tiene en su radar debido a que puede quedarse sin competencia a comienzos de octubre y eso le puede llevar a llegar al Mundial con un mes de inactividad.

Dijo que le hablaron de México, que tuvo una propuesta de Toluca, pero la descartó porque no era una buena opción jugar en la altura a esta edad.

Enfocado en su preparación para su último Mundial, entiende que debe tomar una decisión en la que pueda mantenerse compitiendo en la elite.