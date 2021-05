Subastan el video más viral de YouTube por US$ 760 mil

"Charlie bit my finger" ("Charlie me mordió el dedo", en inglés), el video viral más visto de la historia de YouTube fue subastado este domingo por US$ 760 mil.

Este contenido ha sido uno de los videos con más reproducciones en la historia de YouTube, que fue rematado en una popular casa de subastas estadounidense como un objeto no fungible (NFT). Publicado hace 14 años, el contenido de apenas 56 segundos muestra a dos hermanos de 3 y 1 año de edad, Harry y Charlie, y el pequeño muerde en dos ocasiones –cada vez más fuerte– el dedo del mayor. NFT es una tecnología basada en blockchain que garantiza la autenticidad de un archivo en formato digital como una obra de arte, así como quién es su propietario. El comprador pasará a ser el único propietario del video, y además tendrá la oportunidad de crear un nuevo contenido de parodia, con la participación de Harry y Charlie. Recientemente, se ha utilizado el formato NFT para vender por € 69 millones una obra de arte digital del artista Beeple, mientras que el estudio de videojuegos japonés SEGA ha anunciado que venderá como obras de arte imágenes y la banda sonora de sus videojuegos clásicos.