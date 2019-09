Talvi acusa a los medios de ser "socios" de "proscripción" en debate presidencial

El candidato colorado Ernesto Talvi, molesto por la organización del debate que se realizará el próximo 1° de octubre entre Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou, acusó este lunes en una conferencia de prensa a los medios de comunicación de ser "socios" de una "proscripción", al no promover para el encuentro la participación de más aspirantes a la Presidencia.

"Es injusto, es inaceptable, es malsano para nuestra democracia. Es una grave injusticia", denunció el líder de Ciudadanos, que apuntó contra los canales privados (4, 10 y 12), así como los medios públicos (Radio Uruguay y Televisión Nacional) y la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU). En el comunicado, sin embargo, no hizo mención alguna al semanario Búsqueda, quien también organiza el encuentro.

"Los medios no pueden ser socios, así sea de forma involuntaria, de proscribir a los demás", aseguró Talvi, quien dio una conferencia en la sede de Ciudadanos, acompañado por su compañero de fórmula, Robert Silva, y el diputado Ope Pasquet.

Para el colorado, esta "no es la forma" de "conducir el proceso democrático" y aseguró que los medios "son un servicio público" que debería "promover el fair play (juego justo)". De esta manera, Talvi le pidió a los organizadores que "reconsideren" la organización. El candidato sugirió que se adopten criterios para que el debate sea, por lo menos, con aspirantes a la Presidencia de los partidos con representación en la Cámara de Senadores.

De lo contrario, para el colorado se estará "debilitando la institucionalidad democrática".

Inés Guimaraens

Hace varias semanas, cuando se conoció la intención que tenían Luis Lacalle Pou (Partido Nacional) y Daniel Martínez (Frente Amplio) de debatir, Talvi acusó a ambos de ignorarlo.

A fines de agosto, el economista afirmó en Twitter que Martínez y Lacalle se preferían "entre sí" para debatir. "Uno comparece como campeón del gobierno y el otro como auto designado jefe de la oposición. Ambos simulan que no existimos. Uno de los dos se está sobreestimando. O quizás ambos", escribió en un tuit.

Según dijo, se está montando una "megaoperación mediática" de la que se "beneficiarán sólo dos candidatos".

"Lacalle y Martínez quieren debatir ellos dos. No quieren admitir que haya otros atriles. Los medios no tienen inconveniente alguno –tenemos confirmación escrita– de que haya más atriles. Pero, en la medida en la que acepten que Lacalle y Martínez debatan solos, estarán flechando la cancha. Decidiendo la elección. No es el rol que deben tener los medios", afirmó.

El debate, tal como está diseñado, "está viciado de legitimidad", según Talvi. "Queremos cuatro o cinco atriles. Si, por algún motivo, no hay posibilidad de hacer un debate conjunto, tendría que haber una sucesión. Pero eso es complejo porque tenés que armar un fixture, para que todos debatan con todos", precisó.

Debate con Astori

Talvi, que antes de las internas debatió con el entonces precandidato Óscar Andrade, tiene en agenda un encuentro con el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, quien lo desafío a debatir sobre economía.

Si bien Astori no es candidato a presidente, Talvi aseguró que al ministro de Economía "le sobra estatura presidencial", por lo que aceptó el desafío. "Estamos negociando fechas. Astori prefiere más adelante, nosotros la semana que viene. Porque después estaremos debatiendo con Martínez y Lacalle Pou", escribió el colorado en un tuit el pasado 8 de setiembre.

Sin embargo, este lunes en la conferencia dijo no saber si el debate iba a tener lugar. "Nos desafío. Lo aceptamos. Queríamos debatir antes del 1° de octubre, Astori quería después. Le dijimos que no había problema, pero por ahora no hemos resuelto ninguna fecha", explicó el líder de Ciudadanos.

De esta manera, agregó que no tiene "ni idea" si el debate con Astori se va a dar.