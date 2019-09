Andrade: "Lacalle-Talvi es una fórmula British School"

El exprecandidato Óscar Andrade criticó este jueves al proyecto político de "las derechas" y cuestionó el currículum de los candidatos Luis Lacalle Pou (Partido Nacional) y Partido Colorado (Ernesto Talvi).

"La fórmula Lacalle-Talvi es una fórmula particular, es una fórmula British School", afirmó Andrade durante la presentación del sublema Unidad para los cambios, que incluye al Partido Comunista, la Lista Amplia de Carolina Cosse, Compromiso Frenteamplista, el PVP, el Espacio 205 y la lista 1808, entre otros.

Tras los aplausos del público, Andrade dijo no tener "nada contra el colegio ese" y añadió que las "coincidencias" entre los dos candidatos opositores "van más allá de la procedencia". "No nos extraña que no tengan vida social, sindical o gremial en ningún lado. Nunca en una cooperativa, nunca en un sindicato, nunca en una organización de derechos humanos, nunca un 20 de mayo, nunca un 8 de marzo, nunca en la marcha de la diversidad", manifestó el sindicalista.

"Las derechas pueden ser más moralistas o menos moralistas, más agnósticas o creyentes, más o menos autoritarias, más o menos liberales, pero hay un punto en el que las derechas tienen un nivel de coincidencia radical: siempre están en contra de que los sectores populares se organicen, reivindiquen, luchen, se movilicen y vayan construyendo la democracia de otra calidad", agregó. Según el exprecandidato, los partidos de oposición "construyen un discurso de austeridad selectiva", y puso como ejemplo el hecho de que no votaron leyes como la reforma de la caja militar.

"Adelanto de Halloween"

Andrade, que encabezará la lista al Senado secundado por Cosse, dijo que se levantó en la mañana "pensando cómo titularía alguna prensa" el encuentro y afirmó que podría ser "un adelanto de Halloween". "Si hay una constante en los procesos políticos electorales es que ante las dificultades de sembrar esperanza con ideas propias se propagandea el miedo. Seguramente vendrá algún ribete apocalíptico", afirmó.

A continuación, el sindicalista se refirió a "la batalla" que rendirá el pueblo uruguayo en octubre, y detalló lo que a su juicio está en juego en la elección. "El pueblo va a elegir entre que exista pan en la mesa o la indiferencia; va a elegir entre el odio o la convivencia; entre derechos y los privilegios, entre la justicia social y el trabajo o la especulación", aseguró. En ese sentido, dijo tener "una enorme confianza en el pueblo" y añadió que el espacio presentado este jueves "va a aportar mucho" a "enfrentar el escenario tan complicado" y a conseguir "el triunfo".

El sindicalista también bromeó con "los números de Talvi" a la hora de hacer la cuenta regresiva hasta las elecciones. "Quedan 38 días, lo cuentes como lo cuentes. Salvo que seas Talvi, que ha hecho con los números cualquier cosa", dijo Andrade despertando risas y aplausos en el auditorio.

Previo al discurso de Andrade, también tuvo la palabra su compañera de espacio y excompetidora en la interna Carolina Cosse. "El Frente Amplio fue lo nuevo y nosotros estamos generando lo nuevo en la diversidad", comentó la exministra.

"El futuro se presenta cada vez más desafiante, y puede ser trabajado desde la izquierda y la derecha. La tecnología en el trabajo va a estar. El asunto es cómo se trabaja, si desde la izquierda o la derecha", señaló. "Lo importante es seguir construyendo la esperanza. El FA ha construido una caravana de la esperanza", señaló.

Según Cosse, además de "ampliar la matriz productiva" también se debe "ampliar la matriz cultural". "Sin hacerlo no podremos avanzar en la construcción de una mejor sociedad y corregir los problemas", expresó.