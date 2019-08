Talvi reclama debatir con Martínez y Lacalle Pou: "Ambos simulan que no existimos"

El candidato colorado Ernesto Talvi aseguró este lunes en conferencia de prensa que espera debatir con su contrincante del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, y con el del Frente Amplio, Daniel Martínez.

"Esperemos que estén dispuestos a debatir con nosotros porque esto ahora es una carrera entre tres y la ciudadanía tiene derecho a evaluar los distintos proyectos de país, así como la personalidad de los candidatos", apuntó en una conferencia de prensa posterior a la presentación de la lista 600 del sector que lidera, Ciudadanos.

Minutos después, en tanto, Talvi mostró también su disconformidad en su cuenta de Twitter. "Martinez y Lacalle se prefieren entre sí para debatir. Uno comparece como campeón del gobierno y el otro como auto designado jefe de la oposición. Ambos simulan que no existimos. Uno de los dos se está sobreestimando. O quizás ambos", escribió.

De esta manera, Talvi se refirió al debate que en la segunda quincena de setiembre protagonizarán Lacalle Pou y Martínez. Según anunció el gerente de informativos de Canal 4, Gonzalo Terra, los equipos de los candidatos coordinan la instancia con los canales 4, 10, 12 y Televisión Nacional, que lo emitirán en simultáneo. El conductor de Telenoche, Daniel Castro, agregó que contará con "la participación" del semanario Búsqueda y de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU).

Durante el acto realizado en la sede del Partido Colorado, en tanto, Talvi aseguró que los colorados deberán ejercer como "bomberos y arquitectos" para apagar los "cuatro incendios" que "dejará" el Frente Amplio (FA).

Inés Guimaraens

"Venimos a gobernar para terminar con el piloto automático", afirmó el economista y líder de Ciudadanos en un acto político de su lista, la 600. Respecto a los "incendios" que, según Talvi, dejará el oficialismo si pierde el gobierno, el candidato aseguró que uno corresponde al del "déficit fiscal", el segundo al "productivo", el tercero al "educativo" y el cuarto al de la "inseguridad".

El candidato colorado, que viene creciendo en las encuestas, aunque todavía está por debajo de Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou, aseguró que Ciudadanos tiene un "proyecto de país" y que no es una "cooperativa para juntar votos". "Estamos esperanzados pero sin triunfalismo. Creo, realmente, que otra vez, en los descuentos, con gol de cabeza y en el área chica, vamos a hacernos un lugar en el balotaje", afirmó el colorado.

La última encuesta de opinión pública divulgada, de la consultora Factum, marcó una intención de voto para el FA de 37%, de 26% para el Partido Nacional y 19% para el Colorado. Según la última medición de Cifra, Martínez lidera la intención de voto (33%), seguido de Lacalle Pou (25%) y Talvi (22%).

La audiencia reunida en la casa del Partido Colorado vitoreó a Talvi cuando sostuvo que su propuesta no es ni "nacionalista" ni "conservadora". "Somos liberales, humanistas y progresistas. Quien quiera buscar un proyecto nacionalista y conservador, que no lo busque aquí. Que vaya a buscarlo a otra parte", dijo el economista.

De esta manera, agregó que no pretende tener la "totalidad de los votos" y que, como "batllista" que es, no irá a "buscar los votos" de aquellos que "no piensan" y "no sienten" el país como los batllistas.

Sanjurjo y Bonomi

Uno de los asesores de Talvi en materia de seguridad, Diego Sanjurjo, aseguró en una entrevista publicada este lunes por La Diaria que consideraba que el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, "ha estado entre los mejores ministros" que ha tenido Uruguay, desde el "punto de vista histórico". Sin embargo, agregó que "el equipo de Bonomi hizo lo que le dejaron hacer", ya que hay un "ala izquierda" del FA "que le puso todos los obstáculos posibles a su trabajo".

"Si la miramos desde el punto de vista histórico, ha estado entre los mejores ministros que hemos tenido. Hizo muchas cosas bien, a destacar y difíciles", dijo Sanjurjo, que continuó su respuesta con reparos a determinados sectores del oficialismo. "Entonces, mi opinión del Ministerio del Interior es una y mi opinión de la fuerza política que lo condiciona es otra muy distinta", agregó después.

Consultado sobre las declaraciones de Sanjurjo, el líder de Ciudadanos afirmó que Bonomi "claramente ha fracasado" si se tienen en cuenta los "resultados", así como los "niveles de violencia y criminalidad record". Talvi también aseguró que el sistema carcelario está "a la deriva".

Sin embargo, consideró que cualquier ministro del Interior, dadas las circunstancias del país, enfrenta una tarea "muy difícil". "Cualquier ministro del Interior está corriendo una carrera muy difícil de ganar dado lo que le estamos entregando... Un país donde la mitad de los chiquilines nace en las periferias pobres urbanas y no termina el liceo, y termina en la informalidad, changas, el Mides o el delito", aseguró.