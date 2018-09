Tamberos sufren porque precios internacionales de lácteos no paran de bajar

Una nueva baja en los precios de referencia en el mercado internacional de los lácteos incrementó la preocupación en el sector lechero nacional. Wilson Cabrera, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), dijo este miércoles a El Observador que el descenso se traduce en “otra señal negativa directa” para el sector.

Este martes 18, en una nueva licitación de lácteos –en la plataforma Global Dairy Trade–, y por quinta vez consecutiva, se registró un precio promedio levemente a la baja (-1,3% en esta oportunidad), situando esa referencia para el total de los productos en US$ 2.934 la tonelada.

De esta manera, la tonelada bajó US$ 543 desde el segundo remate de abril, cuando hubo un máximo en 2018, con US$ 3.311 por tonelada.

En tanto, el principal producto exportado por Uruguay, la leche en polvo entera, cuyo precio es vigilado especialmente, cayó 1,8%, ubicándose en US$ 2.768 por tonelada.

Cabrera expresó que, si bien es poco lo que descendió, “viene bajando de a poquito porque de arriba de los US$ 3.000 por tonelada ya estamos en US$ 2.700. No es nada bueno para nosotros, porque es la referencia que hay en el mercado internacional”.

Añadió que los productores se ven afectados directamente porque los lácteos se venden más baratos en el exterior y Conaprole “nos puede bajar el precio de la leche en cualquier momento”.

“Con este -1,8 % no, pero Conaprole vende todos los productos en el mercado internacional y en Montevideo. Después, lo que queda es para los productores; si vende bien podemos tener esperanza de subir la leche, pero si vende mal, nos va mal”, comentó.

Sin embargo, explicó que la suba del dólar es un factor que favorece a los tamberos. Consideró que, de no haber subido el valor de la moneda, ya hubiese bajado el precio de la leche.

“Si Conaprole hubiese estado vendiendo a estos precios ahora, y el dólar estuviese a $ 28, seguro que ya nos había bajado más el precio de la leche. El dólar contrarresta un poco la situación”, aseguró el presidente de la ANPL.