Tiene ocho años y ganará US$ 33 mil al mes como jugador de Fortnite

La oportunidad de vivir de los videojuegos sorprende, pero cada vez toma más fuerza. Incluso para los niños: Joseph Deen tiene ocho años y un equipo de e-sports lo contrató por US$ 33 mil al mes para jugar al Fortnite.

Team 33 se fijó en él hace tiempo. "Uno de mis ojeadores se puso en contacto y me dijo que tenía que conocer a Deen porque es increíblemente bueno, y si no lo fichábamos alguien más lo iba a hacer", explicó Tyler Gallagher, director ejecutivo y cofundador del equipo con sede en California en una entrevista con la BBC.

Deen, conocido dentro del videojuego por su alias "Gosu", juega Fortnite desde que tenía cuatro años y dijo sentirse "increíble" cuando le ofrecieron el contrato. “Es un sueño hecho realidad. Si bien muchos otros equipos no me tomaron en serio debido a mi corta edad, desde Team 33 me vieron jugar Fortnite y me permitieron entrenar y aprender con ellos todos los días. Hoy no podría estar más feliz de convertirme en miembro oficial del equipo”, contó.

En diálogo con BBC, Deen también expresó su admiración por Kyle "Bugha" Giersdorf, el joven que ganó US$ 3 millones tras coronarse campeón del Mundial de Fortnite en 2019, cuanto tenía 16 años.

El acuerdo es una apuesta a largo plazo porque, en realidad, el niño no podrá competir de forma oficial hasta que cumpla los 13 años. "Nos propusimos entrenarlo porque los jugadores jóvenes son el futuro y queremos comenzar a enseñarles desde temprano. Ha demostrado una tenacidad y un compromiso increíbles y se ha entrenado con nosotros casi a diario", explicó Gallagher.

El niño recibirá el pago mensual y, además, se le proporcionará una computadora valuada en US$ 5 mil para que pueda entrenar al máximo nivel. Según explicó Gigi, la madre de Deen a BBC, el contrato "puede echarse atrás cuando quiera y es totalmente flexible en sus términos”.

Además, la mujer aseguró que no le preocupa la restricción de edad de Fortnite, que no recomienda el juego para los menores de 13 años: “No creo que estemos haciendo nada malo. Él es un chico equilibrado, viene de buena familia y no le está afectando”, aseguró a BBC.