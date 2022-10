Todo lo que es imprescindible saber sobre la elección de este domingo en Brasil

Brasil tiene el Producto Bruto Interno per cápita más grande de América Latina con más de US$ 1.600 de millones, seguido por México que tiene algo menos de US$ 1.300 de millones. También es el más poblado, con 214 millones de habitantes, seguido también por México que llega a los 130 millones. Tiene el pulmón del planeta con la región de la Amazonía.

Es el país más gravitante de la región y este domingo 30 se llevará a cabo la segunda vuelta electoral que tiene a un hombre salido del nordeste, la región más pobre de Brasil, y convertido en líder metalúrgico por los años ochenta. Lula, que acaba de cumplir 77 años, tiene algunos puntos más que su oponente en las encuestas, Jair Bolsonaro, un ex militar que ganó la presidencia en 2018 con un discurso ultraderechista y resulta un oponente de fuste para Lula, quien fuera ya dos veces mandatario de Brasil. Más de 156 millones de brasileños están convocados a las urnas en los 26 Estados del país más el Distrito Federal de Brasilia para elegir al próximo presidente de la República. También se llevarán a cabo elecciones en 12 estados: Alagoas, Amazonas, Bahía, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo y Sergipe, donde también en ballotage se elegirá gobernador porque ningún candidato logró la mayoría suficiente el pasado 2 de octubre. Las urnas se abren por un periodo de 9 horas, entre las 8.00 y las 17.00 horas, de acuerdo al uso horario de Brasilia. Todos los votantes acuden en simultaneo, así haya diferencia entre las franjas horarias en un país de dimensiones continentales. Los primeros resultados del recuento de la jornada electoral se esperan poco después del cierre de urnas. En aquella primera vuelta, cuatro semanas atrás, fueron elegidos la totalidad de la Cámara de Diputados, un tercio del Senado y los gobernadores de 15 estados. El voto es obligatorio para los ciudadanos de entre 18 y 69 años, mientras que es optativo para los jóvenes de 16 y 17 años y los mayores de 70. Los votantes deben ir con su documento de identidad como único requisito. Dado que es voto electrónico, el elector solo debe digitar el número de su candidato y verificar su nombre y la fotografía de su documento para validar el voto. Lula lleva el número 13 y Bolsonaro el 22. En Brasil no existe una ley seca nacional que imponga restricciones a la venta de bebidas alcohólicas. Sin embargo, algunos Estados regulan la ingesta de alcohol el día previo al comicio. El pasado domingo 2 de octubre se celebró la primera vuelta y como ninguno de los candidatos llegó al 50% más uno de los votos, se celebra esta segunda vuelta entre los dos que obtuvieron más votos. El mismo procedimiento se lleva a cabo para gobernadores. En ese primer turno, Lula obtuvo 48,43% de los votos y se impuso en la categoría Presidente en 14 de los 27 estados. Bolsonaro logró el 43,20% y logró la victoria en los 13 estados restantes. Bolsonaro se mostró más fuerte de lo que anticipaban las encuestas. Influyeron varios factores, uno puede ser el fanatismo pero otro sin duda es que la inflación anual en Brasil en los últimos 12 meses, con crisis energética y guerra mediante, está en alrededor de 8%. Ese domingo 2 de octubre la senadora Simone Tebet, del Movimiento Democrático Brasilero (MDB), quedó en tercer lugar con 4% y el exgobernador de Ceará Ciro Gomes, del Partido Democrático Laboralista (PDT), fue cuarto con 3%. Ambos dieron su apoyo a Lula para este domingo. Sin embargo, esta vez las encuestas marcan alrededor de 3 puntos a favor de Lula y eso no se condice con el 7% que suman Tebet y Gomes. Esto indica que habría un electorado que votó en el primer turno a esos candidatos y que no quieren seguir la postura de quienes fueron sus favoritos. Hay, de acuerdo a los sondeos, pocos indecisos y pocos dispuestos a votar en blanco. Los debates televisivos, de los cuales se llevaron a cabo dos de los tres planeados, no tuvieron un ganador claro de acuerdo a los estudios de opinión pública. Lula trató de captar el voto moderado, trató de no esgrimir su condición de líder obrero sino de un hombre dispuesto a dialogar con los sectores de poder económico y no ahuyentar a sectores conservadores que no quieren a Bolsonaro. Por el contrario, el actual presidente no tuvo empacho en mostrarse tal cual es, exaltando los valores de la tradición, enemigo de la diversidad sexual y a favor de la mano dura. Aunque la abstención tiende a ser mayor en la segunda vuelta que en la primera, muchos auguran que estos comicios pueden romper esa tendencia. El distrito con más peso político y económico, que es a su vez el principal colegio electoral, es San Pablo, con alrededor de 26 millones de electores, donde además de las presidenciales disputan la gobernación los candidatos de Lula y Bolsonaro, Fernando Hadda y Tarcísio de Freitas, respectivamente, con una ventaja apreciable del candidato de Bolsonaro en el primer turno. Tras San Pablo, se destacan los estados de Minas Gerais, con 16 millones de electores y Río de Janeiro con 13 millones. En ambos estados se impusieron en primera vuelta candidatos que apoyan a Bolsonaro.