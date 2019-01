Todo lo que hay que saber para una correcta vacunación antiaftosa

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) extendió a los productores ganaderos y a sus técnicos asesores una serie de informaciones y recomendaciones, tendientes a que la vacunación que debe comenzar el 15 de febrero para mantener al rodeo bovino libre de fiebre aftosa (clave para sostener un estatus sanitario que permite el acceso de modo óptimo a los mercados cárnicos) se realice de la manera adecuada.

En la sala Schwedt de la sede ministerial los expositores fueron los doctores Eduardo Barre, director de los Servicios Ganaderos del MGAP, y Carlos Fuellis, director de Sanidad Animal del MGAP.

Eduardo Barre explicó que, tras el plan piloto del año pasado, durante 2019 se utilizará el mismo calendario de vacunación, es decir, del viernes 15 de febrero al viernes 15 de marzo para toda la población bovina nacional y a los 60 días, desde el 15 de mayo y hasta el 15 de junio, para los bovinos de las categorías menores de dos años.

Esto obedece, dijo, a que mediante esta dinámica instaurada en 2018 “bajamos algunos problemas que teníamos”.

Para cumplir con este período de vacunación antiaftosa, que involucra a todas las categorías, se distribuyen 13,5 millones de vacunas hacia todo el país.

La variante es que la vacuna licitada en 2018 (procedente de laboratorios internacionales de Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay) es de 2 ml, “dos centímetros por animal”, no obstante queda algún sobrante de licitaciones previas de 3 ml, por lo que se insta a tener el debido cuidado, leyendo la etiqueta para saber en cada caso el volumen de la dosis que se está aplicando.

Como se dijo, en la última compra vía licitación se estandarizó la llegada de vacunas con 2 ml.

Barre destacó el valor de realizar la vacunación en forma subcutánea, considerando que los estudios disponibles sobre circulación viral e inmunidad indican que “estamos en un alto nivel”, por lo cual se pasó de la recomendación de la vacunación intramuscular recomendada en su momento para lograr una inmunidad rápida hacia una inmunidad más lenta pero con el mismo tenor, realizada en forma subcutánea. Esto minimiza el decomiso a la hora de la faena con el consecuente impacto económico, evitando pérdidas relevantes para los actores y el país por abcesos.

Fuellis, por su parte, informó que la vacunación de febrero y marzo es obligatoria para todas las categorías bovinas. En el período mencionado no se pueden realizar movimientos de animales, no puede haber tránsito ni concentraciones, por lo tanto no pueden realizarse ferias ganaderas en los 15 días iniciales. Sí se pueden realizar eventos virtuales, como las ventas por pantalla, porque no consideran concentración ni movimiento de vacunos. Todo ello para instaurar en ese lapso lo que definió como “un bloque inmunitario”. Sí se pueden enviar vacunos a frigorífico, para faena inmediata, con la vacuna del año anterior y en el caso de hacerlo desde el 16 de marzo se exigirá sí la vacuna de este nuevo período y se podrán mover con 15 días de la vacunación cumplidos. Desde el 1° de marzo, terminada la veda de movilización, cualquier animal que se mueva por motivos productivos o comerciales debe haber cumplido 15 días de vacunado.

El profesional precisó que se atenderán casos excepcionales, como sucedió el año pasado por la intensa sequía coyuntural o como puede suceder si en el caso contrario hay excesos de lluvias que compliquen los manejos.

Para retirar la vacuna, se exigirá la presentación de la Declaración Jurada (Dicose) de 2018, la planilla de contralor interno actualizada al 31 de enero de 2019 y la planilla de contralor sanitario también al 31 de enero.

La Codesa de cada departamento, añadió, de acuerdo al servicio ganadero oficial de cada departamento establecerán las formas de distribución, con los lugares de retiro, generándose calendarios que estarán disponibles en el sitio web del MGAP.

Los Servicios Ganaderos del ministerio realizan un control directo de la vacunación en el 5% de los casos. En el 2,5% de los casos los sitios de control se designan a nivel de la Unidad de Epidemiología y la otra mitad siguiendo las denominadas Rutas de Vacunación, con base en el conocimiento que tiene el personal de cada servicio que es quien conoce cada establecimiento.

Además, existen predios de vigilancia prioritaria, con base en determinadas características, donde el veterinario privado actuante certifica el procedimiento.

Buenas prácticas para la vacunación

A los efectos de ser eficiente en el procedimiento, se insta a que el ganado no tenga sed ni fatiga al momento de la vacunación, evitar el estrés, hacerlo cuando haya menos sol y menos calor, y en instalaciones adecuadas al bienestar animal, evitando hacerlo en momentos en los que pueda haber adversidades climáticas.

También se pide especial cuidado en el manejo de la vacuna y en el proceso de vacunación, conservando la cadena de frío (entre 2°C y 8°C), no congelarla y sí tenerla en refrigerador. Por ejemplo, si la vacunación se hace de mañana y de tarde, llevar para el primer tramo solo la cantidad de dosis necesaria y en conservadora con refrigerante y espacio. Se pide utilizar jeringas y agujas adecuadas, dos o tres jeringas con buen funcionamiento y disponer de repuestos, con jeringas bien calibradas, limpias y desinfectadas, con agujas de 15x18 para los animales adultos y 12x8 para los menores de dos años.

También se pide, como se señaló, leer atentamente las indicaciones en la etiqueta y agitar el frasco.

Barre agregó que, además de lo mencionado, en estos períodos se realiza además un muestreo serológico, para chequeos de circulación viral y cobertura vacunal.

“No sacamos sangre porque queremos, esto ayudó mucho para firmar el protocolo con China”, mencionó, anunciando que pese a que ha funcionado bien habrá ajustes en un modelo que plantea toma de muestras en febrero y en agosto.

Finalmente, Barre y Fuellis mencionaron que está a estudio trasladar todo este primer período a marzo, no obstante se analiza de qué modo puede impactar que el período siguiente deba hacer todo durante junio; que se vacunarán unos 11,5 a 12 millones de vacunos para lo cual se distribuyó una cantidad mayor de vacunas, 13,5 millones, para tener un stock suficiente y porque además no se le da a cada productor la cantidad justa, se les entrega un poco más por eventuales pérdidas en el acto vacunal; que la vacuna procedió de laboratorios de los mismos países que son habitualmente proveedores y que hay dos laboratorios más interesados de presentarse en un próximo llamado; y que están todas las medidas previstas para que se atiende a todos los casos, incluidos aquellos productores que tienen pocos vacunos, tanto que es posible que en esos casos se instrumente que el servicio oficial se ocupe de eso.