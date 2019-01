Todo lo que hay que saber sobre la concentración de Un Solo Uruguay

Exigimos un país productivo. Esa es la frase que el movimiento Un Solo Uruguay (USU) seleccionó como identificatoria de la concentración que habrá el miércoles 23 de enero.

La actividad se desarrollará en el mismo lugar que la que se realizó hace un año, en un predio de la localidad Santa Bernardina perteneciente a la Sociedad Rural de Durazno (SRD), que posee 6,5 hectáreas y es contiguo al local feria de dicha institución, con buenos caminos de ingreso y cerca de la ruta 5 con un acceso sur (km 187,5) y otro norte (km 190,5).

Álvaro Rivas, vocero de USU, dijo a El Observador que hay una expectativa creciente que tiene como base la cantidad de adhesiones y declaraciones de apoyo que vienen manifestando diferentes instituciones, gremiales y grupos, lo que considera no solo a actores vinculados a la agropecuaria.

Dada la experiencia del 23 de enero pasado, un equipo de trabajo conformado por 15 personas (se irá ampliando con el paso de los días) está adoptando medidas tendientes a corregir algunos aspectos, entre ellos el de la llegada de los asistentes.

En la cuenta @UnsoloUruguay de la red social Twitter se difundió un conjunto de nombres de colaboradores y números de sus celulares en cada uno de los departamentos, quienes facilitarán el traslado hacia el sitio donde se realizará la concentración.

“Queremos ayudar a quienes deseen concurrir pero no quieran complicarse viniendo en su vehículo y a la gente que quiera estar pero que necesita hacer un gasto menor, toda esa gente podrá viajar en ómnibus desde distintas ciudades del país”, dijo.

Eso, además, va a mejorar la logística en la zona donde se hará el encuentro, evitando lo que sucedió el año pasado cuando por la movilización de muchos vehículos en la ruta 5 y en los caminos internos de la zona mucha gente accedió al predio cuando ya había comenzado el acto e incluso hubo gente que al final no pudo llegar.

Este año se permitirá que quien lo desee llegue el día anterior y acampe en la zona. Hay grupos que en todo el país están organizando campamentos.

“La idea es descongestionar la llegada a último momento, permitiendo que la gente venga el día antes o que llegue en la mañana del miércoles”, añadió, por lo cual se trabaja en la disponibilidad de servicios tales como estacionamientos, gabinetes higiénicos y puestos de venta de bebidas y alimentos y, para amenizar en las horas previas al acto, también se dispondrá de diferentes actividades artísticas en el escenario.

Todo se está coordinando con autoridades de la Jefatura de Policía, de Policía Caminera y de la Intendencia de Durazno, “así que podemos decir que esta vez habrá más comodidad para todos”, expresó Rivas.

En cuanto al acto central, hay detalles que se están ajustando, pero desde la hora 16 habrá dos o tres oradores, algunos reconocimientos y se concluirá con la lectura de la proclama. La misma, que viene siendo ajustada, se diseñó tomando en cuenta lo que se ha trabajado por parte del movimiento durante 2018 y especialmente lo considerado en la asamblea nacional preparatoria del reciente 8 de enero.

Rivas reiteró que la intención de USU es que los contenidos de la proclama sean un insumo que los diferentes partidos políticos, en un año electoral, tengan en cuenta a la hora de elaborar sus propuestas de gobierno.

“La idea es que los temas que vamos a exponer sean abordados por los distintos sectores y candidatos, se trata de aportes valiosos para diseñar políticas de Estado, de largo plazo, que trasciendan a los partidos políticos”, reflexionó.

Se espera a más gente

Según estimaciones de USU y oficiales, en la edición pasada se convocó a más de 50 mil personas. Rivas admitió que no es sencillo estimar cuánta gente irá ahora, “porque las cosas empeoraron y hay mucha gente que bajó los brazos, por el desánimo”, pero igual esperan más gente. “La cantidad no es lo determinante, esperamos una actividad multitudinaria, si pudiéramos duplicar eso estaría espectacular, pero el contexto está más complicado” analizó.

Celebró que “se comprendió que USU no es un movimiento político sectorial y eso suma, pero nos juega en contra que la gente no tiene expectativas de cambios y muchos están pasando mal y no pueden concurrir, incluso con estas lluvias tan importantes hay mucha gente complicada en su actividad como para disponer de ese día para ir y eso se comprende”.

Finalmente, sobre el valor de esta nueva concentración, dijo que “todos somos consientes de que es de las pocas herramientas que tenemos hoy para alzar la voz y poner cosas arriba de la mesa”.

“¡Les pagamos para eso!”

En su cuenta de la red social Twitter, USU emitió esta semana un mensaje en el que expresa: “Todos los trabajadores merecemos un Uruguay con futuro, un país productivo para que nuestros hijos no se tengan que ir. Vení, acompaña, súmate”, promoviendo el uso de las etiquetas #23e #YoVoy y #UnsoloUruguay y utilizando como imagen la del pabellón nacional.

Otro mensaje que se expuso en la mencionada red social fue el siguiente: “Le decimos NO a las promesas incumplidas, le decimos NO a la propaganda bonita mintiéndole a la gente. A trabajar señores políticos, ¡les pagamos para eso!”.

Cuenta en el BROU

También se ha difundido un medio para que quienes lo deseen puedan colaborar con la financiación de la movilización, para lo cual existe una cuenta corriente en dólares –N° 001525112-00003– en el BROU a nombre de la SRD.