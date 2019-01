Un Solo Uruguay realizará "propuestas concretas" a los precandidatos en el acto del 23 de enero

A un año del inicio del movimiento Un Solo Uruguay realizará el próximo 23 de enero en la Sociedad Rural de Durazno un acto en el que realizará “propuestas” a todo el sistema político de cara a la campaña electoral, que ya está en marcha.

El integrante de la mesa nacional, Guillermo Franchi, dijo a El Observador que las propuestas serán “concretas” y estarán destinadas principalmente a mejorar la situación en el interior del país.

“Se reedita la fecha y el lugar, pero lo que se pretende es dar otro mensaje. El año pasado era de diagnóstico y reclamo, mientras que este año lo que se buscará es realizar propuestas de cara a la campaña electoral. Queremos elevar un mensaje y que sea captado”, señaló.

Los dirigentes se reunirán el próximo martes 8 de enero en Durazno en una “asamblea abierta” en la que los distintos grupos técnicos discutirán y trabajarán en los énfasis de la proclama que será leída dos semanas después. Para este día, están invitadas todas las asociaciones, cámaras, gremiales y federaciones que adhirieron el año pasado y “las nuevas que quieran participar”.

Franchi dijo que la cantidad de asistentes a este encuentro servirá como “termómetro” de cara a la movilización. El dirigente señaló que el objetivo es superar la cantidad de presentes respecto a 2018 y que por eso ya están trabajando en mejorar la logística “para que nadie se quede sin poder venir”. Entre los cambios que instrumentarán, el grupo dispondrá una zona de camping para quienes quieran llegar la noche anterior. Además, modificarán los accesos para hacerlos más “ágiles”.

“La situación cambió poco y se viene un año complejo, por eso esperamos que haya más gente que el año pasado. El espíritu de los reclamos del movimiento sigue estando y estamos entrando en una crisis que es más social que financiera, donde se pierden muchos empleos y se cierran empresas que difícilmente vuelvan a abrir”, agregó.

Respecto a la lectura de la proclama, el movimiento aún no tiene definido quién será el vocero. “Dependerá del contenido y el tamaño de lo que se elabore. No sabemos si habrá una sola lectura o más. Creo que la proclama será más extensa porque va a tocar más temas”, adelantó Franchi. En 2018, estuvo a cargo de Jorge Landi, mientras que los discursos fueron realizados por el productor Federico Holzmann, el comunicador Serrano Abella y el ingeniero agrónomo y consultor Eduardo Blasina.

Luego del acto, el movimiento analizará si inicia una nueva ronda de contactos con todos los precandidatos para escuchar sus propuestas.

Crítica al aumento de tarifas

A través de un comunicado, el movimiento rechazó la suba de las tarifas públicas por parte del gobierno y que se haya mantenido el precio de los combustibles por parte de Ancap.

“El déficit fiscal no es responsabilidad de la gente. Es producto de la mala gestión, despilfarro y clientelismo estatal. Por lo tanto, rechazamos enérgicamente que no se bajen los precios de los combustibles en momentos en que la paramétrica de Ancap lo permite y nos oponemos a la suba de tarifas públicas planteadas para el próximo mes de enero de 2019. Una vez más queda reflejada la insensibilidad absoluta del gobierno hacia las condiciones actuales de todos los uruguayos y una voracidad que ya no es disimulada”, señala el comunicado.