Tras la histórica Americas, los partidos que siguen para Los Teros antes del Mundial

Pasó para Los Teros un histórico Américas Rugby Championship, primer mojón de Los Teros en el año mundialista, que tendrá un punto central el 25 de setiembre, cuando en la ciudad de Kamaishi el seleccionado uruguayo de rugby debute en la copa del mundo ante Fiji. En el medio habrá mucha competencia buscando que el equipo llegue a pleno.

El próximo objetivo será el Sudamericano, en mayo, torneo que se jugará con la denominación de Uruguay XV, segundo seleccionado uruguayo, y por tanto no pondrá en disputa puntos del ranking. Serán tres partidos: el 11 de mayo ante Colombia como local, el 18 ante Chile en Santiago y el 25 ante Brasil como visita. No estarán los jugadores profesionales de Europa ni de la Major League Rugby de Estados Unidos, por lo que será una buena oportunidad para mostrarse para muchos jugadores que pelean por lugares en la lista de 31, además de otros que dieron un paso al frente en la ARC y que necesitan ritmo de competencia.

El Sudamericano vuelve a disputarse en formato 6 Naciones, con dos grupos de tres equipos, en los que cada equipo se cruza con los del otro grupo y no con los del propio. Argentina XV y Paraguay completan la serie de Uruguay XV.

En junio se integrarán los profesionales, y allí comenzará oficialmente la preparación al Mundial. Los jugadores quedarán afectados a la selección, y el cuerpo técnico decidirá como procede con quienes necesiten descanso o acondicionamiento físico.

Junio será mes de Nations Cup, que por tercer año consecutivo se jugará en Uruguay: será entre el sábado 8, miércoles 12 y el domingo 16 Estadio Charrúa. La lista de equipos tuvo un cambio en las últimas semanas, ya que entró Argentina XV y salió Rumania. Los otros equipos serán Namibia y Rusia, ambos mundialistas. Se jugará en régimen de todos contra todos y la novedad será que la fecha de entre semana, que solía tener muy poco público al jugarse por la tarde, pueda tener los partidos más entrada la noche tras inaugurarse la red lumínica del Charrúa.

Una semana después vendrá el cuarto partido del mes para los celestes: España, que viene en gira por Sudamérica y jugará el 8 ante Brasil y el 15 ante Chile.

Lo siguiente para Los Teros llegará en agosto, nuevamente ante Namibia, en una serie de dos test matches. No ha sido fácil confirmar los tests ante Nambia, ya que la Unión africana atraviesa varios problemas internos.

Luego vendrá un último test ante Brasil como visitante. Se estuvo buscando otro rival mundialista, pero no es fácil hacer venir a selecciones nacionales a Uruguay tan cerca del mundial y previo a otro largo viaje a Japón. Por eso primó la idea de hacer la preparación en casa y que de aquí el equipo viaje directamente a Japón para evitar el desgaste de una larga gira previa, y que los jugadores estén cerca de sus familias.

Los Teros viajarán a Japón una semana antes del debut, que será ante Fiji el 25 de setiembre.

Lo que sigue para Uruguay

Sudamericano

11 de mayo Uruguay XV-Colombia (Estadio Charrúa)

18 de mayo Chile-Uruguay XV (en Chile)

25 de mayo Brasil-Uruguay XV (en Brasil)

Nations Cup

8 de junio vs Namibia Rusia o Argentina XV (Estadio Charrúa)

12 de junio vs Namibia Rusia o Argentina XV (Estadio Charrúa)

15 de junio vs Namibia Rusia o Argentina XV (Estadio Charrúa)

Test match

22 de junio vs España (Estadio Charrúa)

Agosto

2 test matches vs Namibia (Estadio Charrúa)

1 test match vs Brasil (en Brasil)

Partidos del Mundial (en hora uruguaya)

Miércoles 25 de setiembre, 2.15 AM

Kamaishi Recovery Memorial Stadium

Fiji-Uruguay

Domingo 29 de setiembre, 1.15 AM

Kumagaya Rugby Stadium

Georgia-Uruguay

Sábado 5 de octubre, 5.15 AM

Kumamoto City

Australia-Uruguay

Domingo 13 de octubre, 2.15 AM

Oita Stadium

Gales-Uruguay