Tres ideas para mejorar tus desayunos

Por Maren Torheim

Mejorá tu desayuno: es mejorar tu día entero.

Empezás de otra manera, te da energía para tomar mejores decisiones y ser más productivo.

¿Pero qué significa desayunar bien?

Para muchos de nosotros el desayuno es – con suerte – un café negro a las corridas. Sip, aún cuando trabajás desde casa, sigue siendo a las corridas. Es posible que sientas que no tenés hambre o que el estrés del trabajo de la mañana la “tape”, pero esa hambre está ahí y tu cuerpo está reclamando mejores nutrientes.

Tan Verde

Te contamos 3 ideas para mejorar tu desayuno que podés probar esta misma semana. Animate!

1. Sumá Jugo Verde

No hay nada como sumar jugo verde a tu mañana para empezar el día bien. No sólo ayuda a la desintoxicación natural del cuerpo, sino que te levanta la energía, te deshincha, te ayuda a movilizar regularmente.

Lo que más me gusta de tomar jugo verde cuando me levanto es que me predispone a tomar mejores decisiones a lo largo del día – desde el desayuno hasta la cena. Como me tomé el trabajo de hacerme el jugo, sé que empecé bien y eso me motiva a seguir en buen rumbo.

Ojo, el jugo verde NO reemplaza una comida. Es simple un complemento. Espera unos 15 mins y desayuná algo sólido.

Tan Verde

2. Huevos

¿Te suena raríiiiisimo eso de huevo a la mañana? Probalo y es muy probable que cambies de opinión.

Ricos en proteína y varios nutrientes importantes, los huevos son perfectos para darte la energía que necesitás, mejorar el rendimiento de tu cerebro y olvidarte del picoteo.

Te los recomendamos hasta 4 veces por semana – elegilo esos días en que tengas un proyecto importante o sepas que te viene bien tener máxima concentración a la mañana.

Nos encanta comerlo a la plancha con unas tostadas integrales y verdes, o con palta y limón. Si no tenés tiempo de hacerlo a la mañana, dejá unos huevos duros prontos en la heladera. Tip: agregale unas cuantas gotas de jugo de limón o vinagre de manzana (de cultivo madre) y lo vas a digerir mejor.

3. Maca

La maca es una raíz peruana reconocida como un superalimento; se la vincula especialmente a la energía y el buen humor – dos cosas lindas para potenciar apenas te levantás.

Agregá entre 1 cdita y 1 cda a tu café, a un smoothie o un chía pudding.

Nos encanta usarla en un café con leche vegana, junto con un toque de especias como canela y cardamomo. Queda espectacular y suma beneficios por todos lados.

*Maren Torheim es autora del libro "Como comer sano para adelgazar". Trabaja desde hace más de 30 años en policlínica y piso, en uno de los sanatorios más importantes del país. Se formó en Uruguay y también en el extranjero, profundizando en la dieta cetogénica para el control de epilepsia.

Siempre ha priorizado el trabajo en equipo, y desde hace más de dos décadas integra un equipo interdisciplinario con un cardiólogo y psicólogas para el cambio de hábitos, y con neurólogos y neuropediatras en la dieta cetogénica.

Más recientemente Maren se dedica a un emprendimiento familiar de alimentación detox y saludable, ofreciendo cursos online con coaching nutricional en TanVerde.